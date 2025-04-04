Торгова війна Трампа і підготовка F-16 до постачання в Україну: новини за 3 квітня

Президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів з низки країн. Тим часом партнери України готують поставки F-16.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 3 квітня, - в матеріалі РБК-Україна .

Трамп розпочав глобальну торговельну війну

Президент США Дональд Трамп оголосив тарифи для торгових партнерів Штатів по всьому світу. Вони коливаються від 10% до 49% на імпортні товари. Найвищі американські тарифи за століття викликали занепокоєння і розгубленість світових лідерів.

З якими саме митами зіштовхнуться країни, як реагують у світі та чи посилиться "торгова війна" - у матеріалі РБК-Україна.

Додаткові F-16 готуються до передачі Україні, - генерал Каволі

Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до передачі, заявив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

Він нагадав, що в України вже є кілька F-16, які передали партнери.

До ініціативи щодо контингенту для України можуть приєднатися 10-12 країн, - Паліса

Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для забезпечення безпеки. Наразі відомо про понад 10 країн, які можуть взяти участь у формуванні такої місії, розповів заступник керівника ОП Павло Паліса.

Росія готує новий наступ: у Зеленського озвучили кількість ворожих військ

Українське військове командування спостерігає за підготовкою російської армії до активізації боїв на кількох напрямках, зазначив заступник керівника ОП Павло Паліса.

За його словами, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.

Україна, схоже, вирішила проблему нестачі солдатів, - генерал НАТО

Україні вдалося вирішити проблему нестачі солдатів для оборони від російського вторгнення, розповів головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

За його словами, Україна збільшила резерв людей, доступних для мобілізації.

На одному з ринків Києва стався вибух: є загиблі

На ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух.

Унаслідок вибуху загинуло двоє людей. На місці працювали профільні служби.