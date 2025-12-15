ua en ru
Срок истекает в декабре. Сколько времени осталось на оформление "Зимней поддержки"

Понедельник 15 декабря 2025 18:26
Срок истекает в декабре. Сколько времени осталось на оформление "Зимней поддержки" Сроки подачи заявок на "зимние" 1000 и 6500 гривен истекают в декабре (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Елена Чернякова, Ирина Костенко

По состоянию на сейчас заявку на получение 1000 гривен в рамках президентской программы "Зимняя поддержка" подали уже 16,6 млн украинцев. Между тем на единовременную выплату в размере 6500 гривен подано 340 тысяч заявок.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

"Зимняя тысяча": до какого числа можно подать заявку

"По "зимней тысяче" - на сегодня подано 16,6 миллиона заявок", - поделился чиновник.

Он отметил также, что подать заявку на получение 1000 гривен в рамках "Зимней поддержки" от государства можно до 24 декабря текущего года.

"И мы продолжаем все выплаты", - сообщил министр.

По его словам, чаще всего эти средства украинцы направляют на оплату коммунальных услуг.

"С 1 декабря реализована такая возможность тратить средства на продукты питания", - напомнил Улютин.

Крайний срок подачи заявок на "зимние" 6500 гривен

В рамках программы единовременной "зимней" выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения, которая стартовала в Украине 21 ноября, уже подано 340 тысяч заявок.

"Если мы говорим о помощи, о 6500, которые таргетируются на семьи с детьми - на эту... подано 340 тысяч заявок", - сообщил министр.

Он добавил, что сделать это можно и сейчас.

"Еще можно подавать до 17 декабря заявки для того, чтобы получить такую помощь", - уточнил Улютин.

Он сообщил, что ресурс для этого есть.

"Ресурс - запрогнозирован, запланирован. Это - около 4,4 миллиарда гривен для выплаты таких пособий", - отметил министр.

Напоследок он отметил, что сейчас члены правительства работают "совместно с Советом Европы над новым социальным кодексом, куда должны войти все такие наработки".

Напомним, что и "Зимняя поддержка", и "зимние" 6500 гривен - лишь часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (с целью поддержки людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).

В целом же государственная программа поддержки включает и единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех граждан, и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, и возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 км по Украине" от "Укрзализныци".

В рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел также фиксированные цены на газ и электроэнергию, перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.

Читайте также, кто из украинцев может получить отказ в выплате "зимних" 6500 гривен и почему.

