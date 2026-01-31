"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"

С 31 января украинцы начнут получать первые приглашения на участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Сообщения будут поступать в приложении "Дія" - первыми их получат люди в возрасте от 40 лет, которые родились 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ .

Как формируется очередь на приглашение

Приглашение присылают через 30 дней после дня рождения.

Например, если человеку уже исполнилось 40 лет и он родился 2 января, сообщение в приложении "Дія" придет 1 февраля.

Как принять участие в программе

Для участия в программе необходимо:

принять приглашение в приложении "Дія";

оформить заявку на получение средств;

получить 2000 гривен, которые можно использовать исключительно на оплату скрининговых обследований.

Где можно пройти обследование

Сейчас более 800 медицинских учреждений по всей Украине готовы предоставлять услугу "Скрининг здоровья 40+".

Ознакомиться с перечнем медицинских учреждений или найти ближайшее заведение можно на специальном сайте программы: https: //screening.moz.gov.ua



Что такое "Скрининг здоровья 40+".

"Скрининг здоровья 40+" - это национальная программа раннего выявления хронических заболеваний.

Базовые обследования помогают:

своевременно выявлять риски болезней;

контролировать состояние здоровья;

предотвращать осложнения.

Услуга бесплатная для пациентов

Программа является бесплатной для пациентов и полностью покрывается государством. Средства, поступающие на "Дія.Картку", можно использовать только для оплаты медицинских обследований в рамках программы.