"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
С 31 января украинцы начнут получать первые приглашения на участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Сообщения будут поступать в приложении "Дія" - первыми их получат люди в возрасте от 40 лет, которые родились 1 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Как формируется очередь на приглашение
Приглашение присылают через 30 дней после дня рождения.
Например, если человеку уже исполнилось 40 лет и он родился 2 января, сообщение в приложении "Дія" придет 1 февраля.
Как принять участие в программе
Для участия в программе необходимо:
- принять приглашение в приложении "Дія";
- оформить заявку на получение средств;
- получить 2000 гривен, которые можно использовать исключительно на оплату скрининговых обследований.
Где можно пройти обследование
Сейчас более 800 медицинских учреждений по всей Украине готовы предоставлять услугу "Скрининг здоровья 40+".
Ознакомиться с перечнем медицинских учреждений или найти ближайшее заведение можно на специальном сайте программы: https: //screening.moz.gov.ua
Что такое "Скрининг здоровья 40+".
"Скрининг здоровья 40+" - это национальная программа раннего выявления хронических заболеваний.
Базовые обследования помогают:
- своевременно выявлять риски болезней;
- контролировать состояние здоровья;
- предотвращать осложнения.
Услуга бесплатная для пациентов
Программа является бесплатной для пациентов и полностью покрывается государством. Средства, поступающие на "Дія.Картку", можно использовать только для оплаты медицинских обследований в рамках программы.
Скрининг здоровья 40+
Напомним, украинцы могут присоединиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через приложение "Дія" и получить выплату на "Дія.Карту" ПриватБанка. Размер помощи составляет 2000 гривен, а средства зачисляются на карту в течение семи дней после ее активации.
Подробно о том, кто имеет право на участие в программе, какие медицинские обследования будут бесплатными, а также как инициатива будет реализовываться в селах и прифронтовых районах, читайте в материале РБК-Украина.