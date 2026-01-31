ua en ru
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"

Украина, Суббота 31 января 2026 09:50
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії" Иллюстративное фото: в Украине стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

С 31 января украинцы начнут получать первые приглашения на участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Сообщения будут поступать в приложении "Дія" - первыми их получат люди в возрасте от 40 лет, которые родились 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Как формируется очередь на приглашение

Приглашение присылают через 30 дней после дня рождения.

Например, если человеку уже исполнилось 40 лет и он родился 2 января, сообщение в приложении "Дія" придет 1 февраля.

&quot;Скрининг здоровья 40+&quot; стартует: кто первым получит приглашение в &quot;Дії&quot;

Как принять участие в программе

Для участия в программе необходимо:

  • принять приглашение в приложении "Дія";
  • оформить заявку на получение средств;
  • получить 2000 гривен, которые можно использовать исключительно на оплату скрининговых обследований.

&quot;Скрининг здоровья 40+&quot; стартует: кто первым получит приглашение в &quot;Дії&quot;

Где можно пройти обследование

Сейчас более 800 медицинских учреждений по всей Украине готовы предоставлять услугу "Скрининг здоровья 40+".

Ознакомиться с перечнем медицинских учреждений или найти ближайшее заведение можно на специальном сайте программы: https: //screening.moz.gov.ua
&quot;Скрининг здоровья 40+&quot; стартует: кто первым получит приглашение в &quot;Дії&quot;

Что такое "Скрининг здоровья 40+".

"Скрининг здоровья 40+" - это национальная программа раннего выявления хронических заболеваний.

Базовые обследования помогают:

  • своевременно выявлять риски болезней;
  • контролировать состояние здоровья;
  • предотвращать осложнения.

&quot;Скрининг здоровья 40+&quot; стартует: кто первым получит приглашение в &quot;Дії&quot;

Услуга бесплатная для пациентов

Программа является бесплатной для пациентов и полностью покрывается государством. Средства, поступающие на "Дія.Картку", можно использовать только для оплаты медицинских обследований в рамках программы.

Скрининг здоровья 40+

Напомним, украинцы могут присоединиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через приложение "Дія" и получить выплату на "Дія.Карту" ПриватБанка. Размер помощи составляет 2000 гривен, а средства зачисляются на карту в течение семи дней после ее активации.

Подробно о том, кто имеет право на участие в программе, какие медицинские обследования будут бесплатными, а также как инициатива будет реализовываться в селах и прифронтовых районах, читайте в материале РБК-Украина.

