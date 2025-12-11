ua en ru
"Зимнюю поддержку" разрешили тратить на продукты: в каких магазинах это уже работает

Четверг 11 декабря 2025 12:36
Украинцам разрешили тратить "Зимнюю поддержку" на продукты (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня украинцам разрешили тратить 1000 гривен, полученную в рамках президентской программы "Зимняя поддержка", на продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины в Facebook.

В каких магазинах уже можно потратить "зимнюю тысячу"

Украинцев призвали тратить, при необходимости, 1000 гривен "Зимней поддержки" на продукты питания.

"Опция доступна с 11 декабря", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что первыми воспользоваться такой возможностью могут покупатели нескольких торговых сетей.

Речь идет, в частности, о магазинах Fozzy Group:

  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • "THRASH!ТРАШ!";
  • Fozzy.

Кроме того, потратить "зимнюю тысячу" граждане могут в магазинах украинской сети современных "магазинов у дома" под названием "Близенько".

Подчеркивается, что в целом потратить полученную в рамках "Зимней поддержки" 1000 гривен можно сегодня в "более 1160 магазинах по всей Украине".

"И со временем перечень будет расширяться", - добавили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

Сообщается также, что пока возможность не распространяется на онлайн-заказы.

В целом же сегодня 1000 гривен "зимней" помощи можно использовать:

  • на оплату коммунальных услуг;
  • на оплату почтовых услуг;
  • на благотворительность;
  • на товары от украинских производителей - лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

&quot;Зимнюю поддержку&quot; разрешили тратить на продукты: в каких магазинах это уже работаетПубликация министерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Напомним, 1 декабря мы сообщали, что в Украине стартовала вторая волна выплат "Зимней поддержки" (1000 гривен от государства) и рассказывали, на что украинцы тратят полученные средства чаще всего.

Кроме того, мы объясняли, что и "Зимняя поддержка", и "зимние" 6500 гривен - лишь часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (с целью поддержки людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).

В целом же государственная программа поддержки включает и единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех граждан, и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, и возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 км по Украине" от "Укрзализныци".

В рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел также фиксированные цены на газ и электроэнергию, перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.

Читайте также, кто из украинцев может получить отказ в выплате "зимних" 6500 гривен и почему.

