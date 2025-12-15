ua en ru
Термін спливає в грудні. Скільки часу залишилось на оформлення "Зимової підтримки"

Понеділок 15 грудня 2025 18:26
UA EN RU
Термін спливає в грудні. Скільки часу залишилось на оформлення "Зимової підтримки" Терміни подачі заявок на "зимові" 1000 і 6500 гривень спливають у грудні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Олена Чернякова, Ірина Костенко

Станом на зараз заявку на отримання 1000 гривень в межах президентської програми "Зимова підтримка" подали вже 16,6 млн українців. Тим часом на одноразову виплату у розмірі 6500 гривень подано 340 тисяч заявок.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

"Зимова тисяча": до якого числа можна подати заявку

"По "зимовій тисячі" - на сьогодні подано 16,6 мільйона заявок", - поділився посадовець.

Він зауважив також, що подати заявку на отримання 1000 гривень в межах "Зимової підтримки" від держави можна до 24 грудня поточного року.

"І ми продовжуємо всі виплати", - повідомив міністр.

За його словами, найчастіше ці кошти українці спрямовують на сплату комунальних послуг.

"З 1 грудня реалізована така можливість витрачати кошти на продукти харчування", - нагадав Улютін.

Крайній строк подачі заявок на "зимові" 6500 гривень

В межах програми одноразової "зимової" виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення, яка стартувала в Україні 21 листопада, вже подано 340 тисяч заявок.

"Якщо ми говоримо про допомогу, про 6500, які таргетуються на сім'ї з дітьми - на цю... подано 340 тисяч заявок", - повідомив міністр.

Він додав, що зробити це можна й зараз.

"Ще можна подавати до 17 грудня заявки для того, щоб отримати таку допомогу", - уточнив Улютін.

Він повідомив, що ресурс для цього є.

"Ресурс - запрогнозовано, заплановано. Це - близько 4,4 мільярда гривень для виплати таких допомог", - зауважив міністр.

Насамкінець він зауважив, що наразі урядовці працюють "спільно з Радою Європи над новим соціальним кодексом, куди мають увійти всі такі напрацювання".

Нагадаємо, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).

В цілому ж державна програма підтримки включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх громадян, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 км Україною" від "Укрзалізниці".

У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.

Читайте також, хто з українців може отримати відмову у виплаті "зимових" 6500 гривень й чому.

