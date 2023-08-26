Темпы ускорятся, а у ТЦК будет больше данных? Ответы на вопросы о мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине продлена как минимум до 15 ноября 2023 года. В то же время обсуждается возможность ее усиления, военкоматы взяли на контроль, а оснований для отсрочки стало меньше.

Кого могут мобилизовать?

Мобилизовать могут любого мужчину в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого он должен быть признан годным по состоянию здоровья (решением военно-врачебной комиссии). Причем мобилизации подлежат независимо от наличия военного опыта.

На службу не могут взять осужденных за тяжкое преступление (со снятием с воинского учета).

Таким образом, мобилизация распространяется на:

годных и ограниченно годных мужчин от 27 до 60 лет

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет (если была срочная служба, служат в запасе или резерве)

призывники от 18 до 27 лет без опыта срочной службы могут лишь добровольно подписать контракт (принудительно мобилизовать их нельзя)

снятых и исключенных с воинского учета, если комиссия признает их годными или ограниченно пригодными в военное время (не распространяется на осужденных за тяжкие преступления).

Также мобилизации не подлежат те, у кого есть право на отсрочку.

Кто может получить отсрочку?

Согласно действующему порядку, право на отсрочку есть у:

забронированных (за органами власти, предприятиями и организациями)

лиц с инвалидностью или непригодных к службе

многодетных родителей (3+ ребенка младше 18 лет)

отцов-одиночек (с ребенком младше 18 лет)

отцов (в том числе приемных) и опекунов с ребенком с инвалидностью до 18 лет

отцов с ребенком старше 18 лет с инвалидностью I или II группы

занятых уходом за больной женой, ребенком, родителями (родителями жены)

народных депутатов

студентов, аспирантов и докторантов

научных и научно-педагогических работников вузов, техникумов, колледжей и школьных учителей

близких родственников военных или работников предприятий, задействованных в обороне Украины, которые погибли или пропали без вести

Отметим, в июне Верховная рада сократила перечень основания для отсрочки. Теперь она не положена мужчинам, у которых жена, один из родителей или родителей жены имеет инвалидность I или II группы, но при этом есть другие трудоспособные лица, которые по закону обязаны их содержать.

Дают ли отсрочку, если не готов воевать?

Адвокат объединения "Актум групп" Оксана Доготер рассказала РБК-Украина, что отсрочка от мобилизации по "психическому состоянию" может быть предоставлена лишь при наличии заключения врачебной комиссии. То есть на основании диагноза.

Поэтому неготовность воевать не освобождает от мобилизации.

Хотя в Верховную раду внесен проект закона №9566, который предусматривает возможность мобилизации не на военную службу, а на работу на оборонку или на предприятиях, которые обеспечивают функционирование национальной экономики.

Если его проголосуют, то военнообязанные по религиозным или личным причинам смогут письменно отказаться от мобилизации в военные подразделения. Но должны будут подтвердить готовность быть привлеченными к работам.

Предполагается, что с мобилизованными на работы будут заключаться контракты с оплатой труда в размере не меньше минимальной на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики по месту жительства (или в других регионах по письменному согласию).

Какие специальности нужны?

На сегодня есть потребностях во всех военных специальностях - пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Если человек служил, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части.

Там обычно в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание.

Обучение или сразу на фронт?

Мобилизованных без опыта службы и военных запаса, которые служили давно, направляют на обучение. Оно проходит в разных учебных центрах, в зависимости от специальности, по которой мужчина мобилизован.

"Как показывает практика и мое общение с нашими защитниками, сейчас в рядах ВСУ больше не хватает пехоты, артиллерии. И те ребята, которые не имеют военного опыта, чаще всего проходят обучение на пехотинцев и артиллеристов", - рассказала РБК-Украина адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Отметим, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести срок обязательного обучения не менее 3 месяцев. Документ еще не выносился на голосование.

Как распределяют по военной специальности?

Перед распределением мужчины проходят военно-врачебную комиссию. Поэтому Анищенко советует вести диалог о той или иной специализации с самого начала.

Если есть какие-то полезные навыки, например, управление дронами, нужно заявить военкому о своем опыте. Причем можно добиваться перевода и если мобилизованного распределили не туда, куда он хочет.

Но во время военного положения все зависит от решения командира. Если в подразделении не хватает пехоты, а у мобилизованного навыки управления дроном, то он, скорее всего, станет пехотинцем.

Куда направляют ограниченно пригодных?

Этот статус устанавливает военно-врачебная комиссия. С учетом разных факторов указывается, какие виды службы и работы противопоказаны мобилизованному.

Как правило, их не берут в десантные, штурмовые войска, морскую пехоту и так далее. И обычно ограниченно пригодные служат в частях обеспечения, военкоматах, военных учебных заведениях.

В то же время прямого запрета для отправки ограниченно годного в часть, которая выполняет боевые задачи, нет. Но его служба должна соответствовать заключению врачебной комиссии.

Отметим, перечень диагнозов, определяющих степень пригодности к военной службе, содержится в приложении №1 к приказу Минобороны № 402; пояснение по применению этого документа - приложение №2.

Служить будут все?

Мобилизация в Украине предусматривает четыре очереди. По словам замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Егора Чернева, сейчас идет вторая очередь.

Будет ли четвертая вообще, зависит от того, сколько будет продолжаться война с Россией и сколько она задействует ресурсов.

"Четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности … то пойдут все. Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим", - добавил нардеп.

Мобилизация усилится?

На днях президент Владимир Зеленский допустил такую возможность. Он отметил, что с такой просьбой обратились военные. Однако, по его словам, в вопросах мобилизации "важно понимать, кто это делает и как".

"И поэтому вопрос военкоматов, ВВК, нужно ускорить процессы, навести порядок, а уже потом вести разговоры о том, как и кем увеличивать (мобилизацию, - ред.)", - сказал президент.

Тем не менее усилить мобилизацию уже готовы в Харьковской области. Пока неизвестно, как именно, но местные власти хотят "наладить сотрудничество" с ТЦК и силовиками. Ожидается, что во всех населенных пунктах могут появиться комиссии по усилению мобилизации.

Военкоматам дадут больше информации?

Как ожидается, осенью военкоматы получат доступ к ряду государственных реестров. И такая цифровизация должна упростить работу ТЦК.

По словам министра обороны Алексея Резникова, военкоматы смогут автоматически получать информацию из реестров МВД, Минюста, МИД, ЦИК и Госпогранслужбы.

Он также говорит о том, что у украинцев станет меньше поводов ходить по коридорам, а в военкомат нужно будет явиться лишь тогда, когда необходимо личное присутствие.

Какую повестку можно не брать?

Юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский рассказал РБК-Украина, что в повестке должны быть ФИО конкретного человека, кому она выписана, и адрес его регистрации. Причем если она выписана с ошибками, повестку можно не брать.

"Однако если в повестке, скажем, только союз "і" заменили на союз "та" или предлог "в" заменили предлогом "у", то это не означает, что повестка не соответствует форме. Такие мелкие нюансы не влияют на действительность документа", - добавил юрист.

Повестки, в которых изменены формулировки, например, есть требование взять с собой вещи, не предусмотренные типовой повесткой, можно игнорировать. Но только при наличии существенных отклонений от утвержденной формы.

Есть и другие ситуации, когда повестку можно не брать. В частности, когда ваши данные вписывались в частично заполненный бланк и если документ вручает неуполномоченное лицо (без печати), которое вносит данные в заранее заполненный бланк при вас.

Где вручение повестки незаконно?

Савинский уточняет, что повестки могут вручать практически где угодно в местах, куда работники ТЦК имеют беспрепятственный доступ. То есть на улицах, на блокпостах, в других публичных местах.

При этом они не имеют право для вручения повестки специально останавливать маршрутки и автомобили. Хотя зайти в открытый общественный транспорт - могут.

Часто бывает, когда работники ТЦК работают вместе с представителями полиции, которые могут останавливать транспорт. Но у полиции исчерпывающий перечень оснований для этого, и вручение повестки туда не входит.

На днях представитель Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко отметил, что повестки могут вручаться на пляжах и в любых общественных местах.

Можно ли обжаловать вручение повестки?

Ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич рассказал РБК-Украина, что если повестка не соответствует форме, нарушен порядок ее вручения или она вручена неуполномоченными лицами, это не может быть основанием для обжалования в суде.

Причина - повестка является всего лишь средством оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

Данный документ не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины. Поэтому обжалование в суде не приведет к положительному результату.