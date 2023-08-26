Темпи прискоряться, а у ТЦК буде більше даних? Відповіді на питання про мобілізацію в Україні

Мобілізацію в Україні продовжено як мінімум до 15 листопада 2023 року. Водночас обговорюється можливість її посилення, військкомати взяли на контроль, а підстав для відстрочки поменшало.

Кого можуть мобілізувати?

Мобілізувати можуть будь-якого чоловіка віком від 18 до 60 років. Для цього він має бути визнаний придатним за станом здоров'я (рішенням військово-лікарської комісії). Причому мобілізації підлягають незалежно від наявності військового досвіду.

На службу не можуть взяти засуджених за тяжкий злочин (зі зняттям з військового обліку).

Таким чином, мобілізація поширюється на:

придатних та обмежено придатних чоловіків від 27 до 60 років

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років (якщо була строкова служба, служать у запасі чи резерві)

призовники від 18 до 27 років без досвіду строкової служби можуть лише добровільно підписати контракт (примусово їх мобілізувати не можна)

знятих та виключених з військового обліку, якщо комісія визнає їх придатними або обмежено придатними у воєнний час (не поширюється на засуджених за тяжкі злочини).

Також мобілізації не підлягають ті, хто має право на відстрочку.

Хто може отримати відстрочку?

Згідно з чинним порядком, право на відстрочку є у:

заброньованих (за органами влади, підприємствами та організаціями)

осіб з інвалідністю чи непридатних до служби

багатодітних батьків (3+ дитини віком до 18 років)

батьків-одинаків (з дитиною молодше 18 років)

батьків (у тому числі прийомних) та опікунів з дитиною з інвалідністю до 18 років

батьків з дитиною старше 18 років з інвалідністю І чи ІІ групи

зайнятих доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (батьками дружини)

народних депутатів

студентів, аспірантів та докторантів

наукових та науково-педагогічних працівників вишів, технікумів, коледжів та шкільних вчителів

близьких родичів військових чи працівників підприємств, задіяних в обороні України, які загинули чи зникли безвісти

Зазначимо, у червні Верховна рада скоротила перелік підстав для відстрочки. Тепер вона не дається чоловікам, у яких дружина, один із батьків або батьків дружини має інвалідність І або ІІ групи, але при цьому є інші працездатні особи, які за законом мають їх утримувати.

Чи дають відстрочку, якщо не готовий воювати?

Адвокат об'єднання "Актум груп" Оксана Доготер розповіла РБК-Україна, що відстрочку від мобілізації за "психічним станом" може бути надано лише за наявності висновку лікарської комісії. Тобто на підставі діагнозу.

Тож неготовність воювати не звільняє від мобілізації.

Хоча до Верховної ради внесено проект закону №9566, який передбачає можливість мобілізації не на військову службу, а на роботу на оборонку чи на підприємствах, які забезпечують функціонування національної економіки.

Якщо його проголосують, то військовозобов'язані з релігійних чи особистих причин зможуть письмово відмовитись від мобілізації до військових підрозділів. Але мають підтвердити готовність бути залученими до робіт.

Передбачається, що з мобілізованими на роботи укладатимуться контракти з оплатою праці у розмірі не меншою за мінімальну на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання (або в інших регіонах за письмовою згодою).

Які спеціальності потрібні?

На сьогодні є потреби у всіх військових спеціальностях - піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Якщо людина служила, то її направляють до пункту постійної дислокації військової частини.

Там зазвичай протягом 3-4 тижнів проходить бойове злагодження.

Навчання чи одразу на фронт?

Мобілізованих без досвіду служби та військових запасу, які служили давно, направляють на навчання. Воно відбувається у різних навчальних центрах, залежно від спеціальності, за якою чоловік мобілізований.

"Як показує практика та моє спілкування з нашими захисниками, зараз у лавах ЗСУ більше не вистачає піхоти, артилерії. І ті хлопці, які не мають військового досвіду, найчастіше проходять навчання на піхотинців та артилеристів", - розповіла адвокат юридичної компанії. Riyako&Partners Катерина Анищенко.

Зазначимо, у Верховній раді зареєстровано законопроект, яким пропонується запровадити термін обов'язкового навчання щонайменше 3 місяці. Документ ще не виносився на голосування.

Як розподіляють за військовою спеціальністю?

Перед розподілом чоловіки проходять військово-лікарську комісію. Тому Анищенко радить вести діалог про ту чи іншу спеціалізацію із самого початку.

Якщо є якісь корисні навички, наприклад управління дронами, потрібно заявити військкому про свій досвід. Причому можна добиватися переведення і якщо мобілізованого розподілили не туди, куди він хоче.

Але під час воєнного стану все залежить від рішення командира. Якщо в підрозділі не вистачає піхоти, а у мобілізованого навички управління дроном, то він, швидше за все, стане піхотинцем.

Куди направляють обмежено придатних?

Цей статус встановлює військово-лікарська комісія. З урахуванням різних факторів вказується, які види служби та роботи протипоказані мобілізованому.

Як правило, їх не беруть у десантні, штурмові війська, морську піхоту тощо. І зазвичай обмежено придатні служать у частинах забезпечення, військкоматах, військових навчальних закладах.

У той же час прямої заборони для відправки обмежено придатного до частини, яка виконує бойові завдання, немає. Але його служба має відповідати висновку лікарської комісії.

Зазначимо, що перелік діагнозів, що визначають ступінь придатності до військової служби, міститься у додатку №1 до наказу Міноборони № 402; пояснення щодо застосування цього документа - додаток №2.

Служити будуть усі?

Мобілізація в Україні передбачає чотири черги. За словами заступника голови парламентського комітету з нацбезпеки Єгора Черньова, зараз йде друга черга.

Чи буде четверта взагалі, залежить від того, скільки продовжуватиметься війна з Росією і скільки вона задіє ресурсів.

"Четверта передбачає, що на війну йдуть усі чоловіки. Зараз ми знаходимося на другій черзі мобілізації. Але якщо країна буде в небезпеці... то підуть усі. Однак на сьогоднішній день ми про цей варіант не говоримо", - додав нардеп.

Мобілізація посилиться?

Днями президент Володимир Зеленський припустив таку можливість. Він зазначив, що із таким проханням звернулися військові. Однак, за його словами, у питаннях мобілізації "важливо розуміти, хто це робить та як".

"І тому питання військкоматів, ВЛК, потрібно прискорити процеси, навести лад, а вже потім вести розмови про те, як і ким збільшувати (мобілізацію, - ред.)", - сказав президент.

Проте посилити мобілізацію вже готові на Харківщині. Поки невідомо, як саме, але місцева влада хоче "налагодити співпрацю" з ТЦК та силовиками. Очікується, що у всіх населених пунктах можуть з'явитися комісії з посилення мобілізації.

Військкоматам дадуть більше інформації?

Як очікується, восени військкомати отримають доступ до низки державних реєстрів. І така цифровізація має спростити роботу ТЦК.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, військкомати зможуть автоматично отримувати інформацію з реєстрів МВС, Мін'юсту, МЗС, ЦВК та Держприкордонслужби.

Він також каже про те, що в українців стане менше приводів ходити коридорами, до військкомату треба буде з'явитися лише тоді, коли потрібна особиста присутність.

Яку повістку можна не брати?

Юрист юридичної фірми Gracers Сергій Савінський розповів РБК-Україна, що на повістці мають бути ПІБ конкретної особи, якій вона виписана, та адреса її реєстрації. Причому якщо її виписано з помилками, повістку можна не брати.

"Однак якщо на повістці, скажімо, лише союз "і" замінили на союз "та" або прийменник "в" замінили прийменником "у", то це не означає, що повістка не відповідає формі. Такі дрібні нюанси не впливають на дійсність документа", - додав юрист.

Повістки, у яких змінено формулювання, наприклад, є вимога взяти із собою речі, не передбачені типовою повісткою, можна ігнорувати. Але лише за наявності суттєвих відхилень від затвердженої форми.

Є й інші ситуації, коли повістку можна не брати. Зокрема, коли ваші дані вписувалися в частково заповнений бланк і якщо документ вручає неуповноважена особа (без печатки), яка вносить дані в заздалегідь заповнений бланк за вас.

Де вручення повістки є незаконним?

Савінський уточнює, що повістки можуть вручати практично будь-де в місцях, куди працівники ТЦК мають безперешкодний доступ. Тобто на вулицях, на блокпостах, інших публічних місцях.

При цьому вони не мають права для вручення повістки спеціально зупиняти маршрутки та автомобілі. Хоча зайти у відкритий громадський транспорт можуть.

Часто буває, коли працівники ТЦК працюють разом із представниками поліції, які можуть зупиняти транспорт. Але поліція має вичерпний перелік підстав для цього, і вручення повістки туди не входить.

Днями представник Запорізького обласного ТЦК Андрій Гуренко зазначив, що повістки можуть вручатися на пляжах та у будь-яких громадських місцях.

Чи можна оскаржити вручення повістки?

Провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич розповів РБК-Україна, що якщо повістка не відповідає формі, порушено порядок її вручення або вона вручена неуповноваженими особами, це не може бути підставою для оскарження в суді.

Причина - повістка є лише засобом оповіщення про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону.

Цей документ не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України. Тому оскарження в суді не сприятиме позитивному результату.