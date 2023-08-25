Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) скоро будут иметь доступ к ряду государственных реестров. Подготовительный процесс планируют завершить к середине осени.

Что это означает - ниже в материале РБК-Украина.

Отметим, что подобные нововведения недавно анонсировал министр обороны Алексей Резников.

"Где-то к средине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов", - объявил Резников во время ветеранского форума, который проходил 22 августа.

Он отметил, что этот процесс сейчас на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией.

К какой информации будут иметь доступ военкоматы?

Как пояснил министр, такое решение позволит военкоматам автоматически получать информацию из государственных реестров, а именно речь идет о:

Министерстве внутренних дел (МВД),

Министерстве юстиции,

Министерстве иностранных дел (МИД),

Центральной избирательной комиссию (ЦИК),

Государственной пограничной службе (ГПСУ).

Таким образом, вся информация между базами будет оцифрована и введена в систему документооборота. То есть все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, что позволит обмениваться информацией между ведомствами.

По словам Резникова, тогда у каждого гражданина "будет меньше поводов ходить по коридорам", а исключения будут только для тех случаев, когда "будет необходимо их личное присутствие".

Контроль над выездом за границу усилят

Добавим, что заявлению Резникова предшествовала другая новость. В Госпогранслужбе заявляли, что планируют совместно с Минобороны обмениваться информацией о военнообязанных. Это объяснили необходимостью предотвращать незаконный выезд из страны с поддельными документами.

Как пояснил РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко, речь идет о взаимном информационном обмене между базами данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных.

Но он акцентировал, что речь не идет об объединении баз данных или их систематизации, а именно об информационном обмене.

То есть, когда эта система будет функционировать, это позволит не в телефонном режиме узнавать действительный документ или нет, а на основании этого информационного обмена.

Сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот. И когда все условия будут выполнены, в частности в техническом обеспечении, тогда и эта система может заработать.

Цифровизация документооборота в Украине

Как анонсировали в Минцифре, в Украине заработают электронные архивы. Уже был представлен пилот проекта "е-Архив". Ожидается, что документы государственных органов будут храниться в электронных архивах.

То есть архивную информацию отцифруют и внесут в систему документооборота. В правительстве отмечают, что проект будет масштабирован на все органы власти, а затем - и на другие организации.

Следует отметить, что в Министерстве здравоохранения также введут электронный документооборот, чтобы украинцы могли быстрее пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

В этом году планируется ввести е-документооборот между воинскими частями и больницами и госпиталями. Власти объясняют, что это ускорит процесс прохождения ВВК военными.

Как стало известно этим летом, большинство гарнизонных ВВК уже запустили электронную очередь для записи на медицинское освидетельствование.

Мобилизация в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля.

Этот правовой режим будет действовать в Украине по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию.

Однако сразу добавил, что "стоит навести порядок с военкоматами и ВВК и тогда говорить о том, как усиливать мобилизацию".

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