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В Харьковской области усилят мобилизацию: подробности

Харьковская область, Пятница 25 августа 2023 16:39
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В Харьковской области усилят мобилизацию: подробности Фото: Роман Семенуха (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области решили усилить мобилизационные мероприятия. Для этого планируется наладить сотрудничество между властью, военкоматами и правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенухи.

В рабочей встрече приняли участие:

  • и.о. начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • представители территориальных управлений СБУ;
  • представители территориальных управлений ГБР;
  • представители территориальных управлений Национальной полиции;
  • представители территориальных управлений районных ТЦК;
  • главы районных военных администраций и громад региона.

Отмечается, что участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Каким образом планируется усилить мобилизацию в регионе

"С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", - сказал Семенуха.

Фото: Заседание (kharkivoda.gov.ua)

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Мобилизация в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля.

Этот правовой режим будет действовать в Украине по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию.

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