Об усилении мобилизации и военной деоккупации Крыма: главные заявления Зеленского

Мобилизация в Украине, возможно усилится, но только после того, как работу военкоматов приведут в порядок. Что касается освобождения Крыма военным путем, то пока рано говорить об этом публично.

О будущем Крыма

Украина подпишет меморандум с ведущими компаниями, которые готовы после деоккупации зайти и развивать Крым.

"Для нас очень важна интеграция полуострова в Украину. Они жили 9,5 лет без Украины, это сложное задание, но Украина придет, придет экономика и Крым будет частью Украины по факту. Мы приближаемся к полноправному членству в Европейском союзе, и Крым в ЕС в составе Украины - это совсем другая история", - отметил Зеленский.

По его словам, важно интегрировать Крым без угроз для безопасности в будущем. Чтобы полуостров работал постоянно, а не только в туристический сезон.

О крымскотатарском народе

"Будущее крымскотатарского народа в Украине, это наши граждане, они являются коренным народом Украины… Свободные люди, обязательно вернутся пленные. Я не уверен, что сегодня могу обещать больше этого. Главное - возвращение Крыма домой, все другое – потом", - подчеркнул президент.

О поддержке США

Украинская сторона находится в постоянном контакте с США, а темами переговоров являются формула мира, поставки оружия, усиление украинской противовоздушной обороны.

"Что касается некоторых опасных голосов в США, в Конгрессе, я уверен, будет непросто. Я рад, что у нас двухпартийная поддержка и мощная поддержка американского общества и Белого дома", - отметил Зеленский.

Он добавил, что выборы в США повлияют на поддержку, но в Украине будут делать все, чтобы она не ослабла. А также рассчитывает, что большинство голосов в Республиканской партии будет за Украину.

О дальнобойных ракетах от США

"Мы работаем над этим… лоббируем через разные двери. И мы точно получим результат. Так же, как мы получили серьезные ракеты. Сейчас, когда мы их используем, это не секрет. Было непросто… как и с Риши (премьером Британии, - ред.) я договаривался с Эммануэлем Макроном (президентом Франции, - ред.) о SCALP. Они работают, военные очень довольны, почти 100%-ое попадание по врагу", - заявил Зеленский.

Что касается другой дальнобойным оружием, результат будет, как и с истребителями.

О наступлении на юг и дефиците техники

Украинские военные на юге часто вынуждены продвигаться пешком из-за дефицита западной бронетехники.

"Не хочется рисковать как людьми, так и техникой, но это выбор командиров на местах. Прежде всего люди, а потом уже техника. Мои сигналы все знают, я постоянно езжу на фронт", - сказал Зеленский.

По его мнению, украинцы забыли о том, что воюют против "второй армии мира", и расслабились в мыслях о том, что якобы уже победили. Важной победой было то, что России не удалось уничтожить украинское государство. Но окончательная победа будет после возвращения всех людей и оккупированных территорий.

Об уступках ради членства в НАТО

"Менять НАТО на наши земли - это нечестный разговор, нечестный диалог и искусственная провокация… На этом все", - прокомментировал он заявления о якобы возможных уступках России.

Недавно руководитель аппарата генсека НАТО Стиан Енссен неосторожно допустил, что одним из решениям для членства в Альянсе может стать отказ от части территорий. Его слова наткнулись на резкую критику.

О том, почему не перебрасывают ВСУ с востока на юг

Он также отреагировал на публикации о том, что Украине якобы следует сосредоточить силы на южном наступлении.

"У нас есть восток. Кто-то понимает, сколько там оккупантов? Приблизительно 200 тысяч. Предложение такое, давайте возьмем оттуда силы и куда-то их перебросим, куда надо. Думаю, так, после этого будет следующее - пару дней Славянск, Краматорск, далее они пойдут на Павлоград, Днепр и отрежут берега. Я считаю, что такая надежда у них есть. Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", - заверил Зеленский.

Об истребителях F-16 и Gripen

С партнерами договоренности следующие. Украинская техническая группа будет 5 недель знакомиться с Gripen в Швеции, а дальше если это будет подходить и правительство Швеции будет готов обсуждать, то стороны договорятся о тренировочной миссии.

"Скажу откровенно, командующего Воздушных сил вместе со специалистами отправили из Украины в Швецию. Мы просто публично не говорили, технические проверки начались, командующий уже вернулся. Если будет консенсус осле этого, мы начнем говорить о Gripen", - подчеркнул президент.

Что касается F-16, то он станет главный самолет будущего флота Украины. Есть четкие договоренности с Данией, которая на разных этапах поставит 19 истребителей.

Кроме того, украинская сторона рассчитывает на 42 самолета армии Нидерландов. Из них на 18 будет проходить обучение, их получат после того, как оно завершится. Остальные поступят сразу, как только будут готовы другие пилоты.

Зеленский уточнил, что изначально были надежды хотя бы на 12 единиц F-16.

О военной деоккупации Крыма

Обновленная стратегия деоккупации полуострова будет состоять из вопросов экономики, экологии, сферы безопасности, демилитаризации и так далее.

"Но рассчитывать на то, что Крым будет полностью без… Я слышал, что кто-то говорит, что это будет просто туристический оазис, это неправда. Никто не позволит иметь возможность оккупировать Крым, поэтому, если коротко, - флот будет… Я не уверен, что мы сегодня вправе говорить о военной деоккупации Крыма публично", - отреагировал он на недавние слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он также добавил, что поручил дипломатам подготовить союз стран Черноморского побережья, чтобы была общая защита от агрессии России. Причем он может распространиться на безопасность Азовского и Балтийского морей.

Об усилении мобилизации

Президенту задали вопрос, будут ли служить все украинцы. В частности, об этом говорил замглавы парламентского комитета по нацбезопасноти Егор Чернев. А накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что ТЦК получат доступ ко всем цифровым реестрам.

"Скажу откровенно, военные обратились ко мне, чтобы дать возможность мобилизовать больше. Пока больше ничего не могу сказать. Мне кажется, в этом вопросе важно понимать, кто это делает и как. И поэтому вопрос военкоматов, ВВК, нужно ускорить процессы, навести порядок, а уже потом вести разговоры о том, как и кем увеличивать (мобилизацию, - ред.)", - сказал Зеленский.

Об ответственности Путина

"Это наша проблема и наша задача - объединить мир вокруг наших проблем. Не жаловаться на партнеров, а самим максимально работать… Я не Гаагский трибунал, мне сложно сказать, за что Путин ответит. Наша задача, чтобы он и все люди, которые забрали наши территории и жизни наших людей… Нужно говорить о том, что все эти люди - убийцы, террористы и те, кто отдавали эти приказы - должны ответить", - отметил президент.

О том, будет ли третий "военный" День Независимости

Зеленского спросили о том, сможет ли Украина выдержать третий год полномасштабной войны с Россией.

"У нас нет шансов, чтобы не продолжать отстаивать вое государство, чтобы не деоккупировать нашу территорию… Я очень хотел бы, чтобы мы теряли меньше людей, но мы понимаем, с кем имеем дело. У нас нет иного выхода, мы боремся за свое, а у нас его немного - одна страна. Поэтому я не могу сказать, будет ли третий День Независимости во время войны", - добавил он.