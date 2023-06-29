Отсрочек будет меньше. Рада расширила список подлежащих мобилизации: что изменилось

Верховная рада Украина ужесточила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Норма была проголосована в законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа .

Как следует из сравнительной таблицы, изменения внесены в 11-й абзац части первой ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В данной статье перечислены основания для отсрочки от мобилизации. В действующей редакции, согласно 11-му абзацу, отсрочка предоставляется лицам, чьи жены (мужья), один из родителей или родителей жены (мужа) имеют инвалидность I или II группы.

Ко второму чтению была внесена правка, дополнившая этот абзац словами "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Таким образом, отсрочку можно будет получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.

Проголосованный закон еще должен подписать президент. Только после этого новая норма вступит в силу.

Кто имеет право на отсрочку

Остальные правила по отсрочкам пока без изменений. От мобилизации освобождаются: