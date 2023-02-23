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Три месяца подготовки. В Раде предлагают новое правило по отправке мобилизованных на фронт

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 10:00
Три месяца подготовки. В Раде предлагают новое правило по отправке мобилизованных на фронт Фото: в Раде хотят ввести минимальный срок подготовки для мобилизованных без опыта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине предлагают ввести минимальный срок подготовки для мобилизованных, не имеющих военного опыта или давно служивших в армии. Поводом для введения подобных изменений стала смерть мобилизованного из Тернополя, не имея опыта, почти сразу попавшего в зону боевых действий, где через месяц погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта, размещенную на сайте Верховной рады.

Так, согласно этому законопроекту, планируется внести изменения в статью 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" касаемо минимального срока военной подготовки мобилизованных.

"Уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служивших в армии, а также отдельное ограничение для тех, кто не служил в армии в течение последних 5 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поводом для подобных изменений закона, как отмечается в ней же, стал трагический случай с жителем Тернополя Богданом Покитко, которого мобилизовали, вручив повестку на улице, вскоре он, не имея военного опыта, уже был в зоне боевых действий, где погиб через месяц после вручения повестки.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в Украине стали чаще раздавать повестки.

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