Можно ли обжаловать в суде вручение повестки: объяснение юриста

Повестками призывников или военнообязанных оповещают о том, что им нужно явиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки – бывшие военкоматы. Причины для такого вызова бывают разные, не обязательно все означают мобилизацию в ВСУ.

Можно ли обжаловать в суде вручение повестки, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Подлежит ли обжалованию вручение повестки

Повестка является средством оповещения призывника или военнообязанного о необходимости явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, военкомат), говорит Антон Маринич.

"Причины для вызова могут быть разными. Это и уточнение учетных данных для обеспечения системы военного учета полной и достоверной информацией о количественном составе и качественном состоянии как призывников и военнообязанных. Относительно лиц, прошедших военно-врачебную комиссию и признанных пригодными к военной службе, они могут получить заранее заполненную повестку с целью призыва их на военную службу", – объясняет специалист.

Фото: Если повестку вручили неуполномоченные лица или нарушен порядок ее вручения, это не является основанием для ее обжалования (Виталий Носач/РБК-Украина)

Работодатели также могут вручать повестки своим работникам, но по установленной процедуре.

В конце 2022 года Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос оповещения, приняв Постановление "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" №1487 от 30 декабря 2022 года. Этим постановлением установлена форма повестки, а также порядок действий работодателя своих работников.

"А если повестка не соответствует установленной форме или нарушен порядок ее вручения или даже вручена неуполномоченными лицами, должен констатировать, что это не является основанием для ее обжалования", – добавляет он.

Точку в возможности обжалования повестки поставил Верховный Суд, указавший в своем постановлении, что: "Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с Законом". Такой вывод изложен по делу №300/1263/22.

Фото: Нарушение установленной формы повестки или порядка ее вручения не подлежит судебному обжалованию (Виталий Носач/РБК-Украина)

"По своей сути повестка, которая была вручена военнообязанному или призывнику, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому обжалование в суде не приведет к положительному результату.

Верховный Суд признал, что суды первой и апелляционной инстанции правомерно отказали истцу в открытии производства по делу, мотивируя тем, что этот спор не относится к юрисдикции административных судов и отсутствуют нарушения прав истца со стороны государственных органов", – отмечает адвокат.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что понятие "спор, не подлежащий рассмотрению в порядке административного судопроизводства" следует толковать в более широком смысле, то есть как понятие, касающееся тех споров, не подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства, и тех, которые вообще не подлежат судебному разбирательству.

"Подводя итог, хочу отметить, что нарушение установленной формы повестки или порядка ее вручения не подлежит судебному обжалованию", – обращает внимание Антон Маринич.