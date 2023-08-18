ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Не готовы морально". Дают ли отсрочку по психологическим причинам: объяснение

Новина українською →
Пятница 18 августа 2023 18:12
"Не готовы морально". Дают ли отсрочку по психологическим причинам: объяснение Фото: Мобилизация в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Оксана Доготер

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые мужчины считают себя "психологически неготовыми" воевать и не являются в военкоматы.

Могут ли граждане отказаться от мобилизации по личным или религиозным убеждениям, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат адвокатского объединения "Актум групп" Оксана Доготер.

Если "психологическое состояние" рассматривать в пределах здоровья, то отсрочка от мобилизации может быть только при наличии соответствующего заключения ВЛК об отсрочке, отмечает юрист.

Между тем, в Верховной Раде Украины 7 августа 2023 года зарегистрирован проект Закона №9566 о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения возможностей мобилизовывать граждан в военные подразделения, а также для выполнения работ, которые имеют оборонный характер, обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

"Указанным проектом закона предлагается дополнить статью 23 "Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации" и добавить в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, в частности: военнообязанные граждане, которые по религиозным или личным убеждениям письменно отказываются от мобилизации в военные подразделения для защиты Отечества с оружием в руках, но подтверждают готовность быть привлеченными к выполнению работ", – отмечает Оксана Доготер.

Специалист добавляет: в настоящее время этот законопроект находится на ознакомлении в комитетах. Проект закона предусматривает расширение возможностей мобилизовывать граждан в военные подразделения, а также для выполнения работ, имеющих оборонный характер, обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения, и может рассматриваться как закрепление альтернативной службы для тех военнообязанных, которые не хотят воевать, но по личным или религиозным убеждениям могут выполнять работы оборонного характера.

Такие граждане должны в письменном виде подать заявление в ТЦК об отказе от мобилизации и объяснить причины такого отказа (религиозные или другие личные убеждения). В противном случае они будут призваны на военную службу в общем порядке.

"По моему мнению, такие изменения позволят повысить мотивацию граждан к защите нашего государства, будут способствовать уменьшению социального напряжения в обществе и влиять на укрепление экономики и обороноспособности Украины. Хочу подчеркнуть, что немотивированные граждане, которые были мобилизованы принудительно, по словам тех военных, которые находятся на передовой, на фронте "приносят только лишние проблемы", – отмечает юрист.

С гражданами, подавшими письменное заявление об отказе от мобилизации по личным или религиозным основаниям и готовыми быть привлеченными к выполнению работ, будут заключать соответствующие рабочие контракты с оплатой не менее размера минимальной заработной платы на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики по месту жительства ( или в других регионах по письменному согласию).

Напомним, в Украине хотят изменить правила вручения повесток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
служба в армії повістки Мобилизация в Украине
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Стремительное подорожание. Как меняются цены на отдых в Карпатах летом
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Олег Васильев
Женские купе в поездах "Укрзализныци". Что нужно изменить в работе сервиса
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Катерина Затулко
После возвращения в Украину нужно легализовать все документы: о чем идет речь
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталья Назарко
Как ввозить авто в Украину из-за границы: главные правила и требования
Наталья Назарко
юрист АО "Мисечко и Партнеры"
Все мнения