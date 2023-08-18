"Не готовы морально". Дают ли отсрочку по психологическим причинам: объяснение

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые мужчины считают себя "психологически неготовыми" воевать и не являются в военкоматы.

Могут ли граждане отказаться от мобилизации по личным или религиозным убеждениям, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат адвокатского объединения "Актум групп" Оксана Доготер.

Если "психологическое состояние" рассматривать в пределах здоровья, то отсрочка от мобилизации может быть только при наличии соответствующего заключения ВЛК об отсрочке, отмечает юрист.

Между тем, в Верховной Раде Украины 7 августа 2023 года зарегистрирован проект Закона №9566 о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения возможностей мобилизовывать граждан в военные подразделения, а также для выполнения работ, которые имеют оборонный характер, обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

"Указанным проектом закона предлагается дополнить статью 23 "Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации" и добавить в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, в частности: военнообязанные граждане, которые по религиозным или личным убеждениям письменно отказываются от мобилизации в военные подразделения для защиты Отечества с оружием в руках, но подтверждают готовность быть привлеченными к выполнению работ", – отмечает Оксана Доготер.

Специалист добавляет: в настоящее время этот законопроект находится на ознакомлении в комитетах. Проект закона предусматривает расширение возможностей мобилизовывать граждан в военные подразделения, а также для выполнения работ, имеющих оборонный характер, обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения, и может рассматриваться как закрепление альтернативной службы для тех военнообязанных, которые не хотят воевать, но по личным или религиозным убеждениям могут выполнять работы оборонного характера.

Такие граждане должны в письменном виде подать заявление в ТЦК об отказе от мобилизации и объяснить причины такого отказа (религиозные или другие личные убеждения). В противном случае они будут призваны на военную службу в общем порядке.

"По моему мнению, такие изменения позволят повысить мотивацию граждан к защите нашего государства, будут способствовать уменьшению социального напряжения в обществе и влиять на укрепление экономики и обороноспособности Украины. Хочу подчеркнуть, что немотивированные граждане, которые были мобилизованы принудительно, по словам тех военных, которые находятся на передовой, на фронте "приносят только лишние проблемы", – отмечает юрист.

С гражданами, подавшими письменное заявление об отказе от мобилизации по личным или религиозным основаниям и готовыми быть привлеченными к выполнению работ, будут заключать соответствующие рабочие контракты с оплатой не менее размера минимальной заработной платы на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики по месту жительства ( или в других регионах по письменному согласию).

Напомним, в Украине хотят изменить правила вручения повесток.

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