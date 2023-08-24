Когда повестку можно не брать: юрист обратил внимание на важный нюанс

Повестки, вручаемые военнообязанным во время мобилизации в Украине, бывают четырех видов. Это повестка для уточнения учетных данных, повестка для прохождения военно-врачебной комиссии, повестка-призыв на службу и мобилизационное распоряжение.

Какие данные следует проверить в повестке во время ее вручения и в каких случаях ее можно не брать, в комментарии РБК-Украина рассказал юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский .

Какие данные нужно проверить в повестке и когда ее можно не брать

Форма повестки утверждена и имеет четкие требования к ее оформлению, говорит Сергей Савинский. Кабинетом Министров Украины в декабре 2022 утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета, где предусмотрена в том числе и форма обновленной повестки.

Повестка – это исключительно письменный документ, выдаваемый на имя конкретного лица, то есть военнообязанного. В повестке должна быть указана обязанность такого лица явиться в ТЦК и СП (бывшие военкоматы).

"В повестке должны быть указана фамилия, имя и отчество лица, на которое выписывают этот документ. Также должно быть указано, где проживает данное лицо. Однако паспортные данные не указываются", – комментирует юрист.

Фото: Повестка – это исключительно письменный документ, выдаваемый на имя конкретного лица (facebook.com/gazetadp)

Но если в заполненной повестке есть ошибки, то или иные данные указаны неправильно, может ли человек не брать повестку? Юрист подтверждает, что такой документ не несет последствий в виде штрафа и так далее.

"Да, такой документ можно не брать, но здесь есть важный момент. Если повестка составлена не согласно типичной форме – это значит, что там действительно многое существенно отличается. Однако если в повестке, скажем, только союз "і" заменили на союз "та" или предлог "в" заменили предлогом "у", то это не означает, что повестка не соответствует форме. Такие мелкие нюансы не влияют на действительность документа", – обращает внимание Сергей Савинский.

Если же в повестке существенно изменены конструкции и формулировки (например, есть требования взять с собой вещи, не предусмотренные типовой повесткой), то этот документ можно проигнорировать.

"Если даже такой документ вручат, то игнорирование такого документа не возлагает на человека каких-либо негативных последствий. Но обращаю внимание, что это только в том случае, если в документе есть существенные отклонения от основной утвержденной формы повестки", – добавляет собеседник.

Есть и другие ситуации, когда повестку можно не брать. В частности, когда: