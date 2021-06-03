Суд заочно заарештував Дубілета, а Кабмін призначив нового головного санлікаря: новини за 2 червня

Суд заочно заарештував екс-главу ПриватБанку Олександра Дубілета, в Україні відновили авіасполучення між Києвом і Ужгородом, Кабмін призначив нового головного санлікаря. Детальніше про те, що сталося в середу, 2 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Суд заочно арештував екс-главу ПриватБанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку.

Нагадаємо, наприкінці березня джерело в САП розповіло РБК-Україна, що Дубілета оголосили у розшук. Колишній глава ПриватБанку фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.

Опубліковано записи розмов під час оборони Луганського прикордонного загону в 2014 році

Українські прикордонники оприлюднили записи телефонних розмов під час оборони Луганського прикордонного загону у 2014 році. Перші постріли в бік управління загону пролунали в 4:00 ранку 2 червня 2014 року.

Як повідомили в ДПСУ, 170 прикордонників фактично потрапили в облогу, а майже три сотні терористів атакували загін. Вони вели прицільний вогонь з дворів, дахів і навіть квартир багатоповерхівок кварталу "Мирний". Судячи із записів, у певний момент до воріт загону прийшли батьки прикордонників з проханням здатись - шестеро деморалізованих контрактників залишили свої позиції.

У Зеленського розкрили головні норми закону про олігархів

Президент України Володимир Зеленський 2 червня подав у Раду закон про олігархів. Проект закону значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Кабмін призначив нового головного санлікаря

Кабінет Міністрів України призначив нового санітарного лікаря. Ним став заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Зазначимо, що Ігор Кузін був в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового глави ЦГЗ.

В Україні відновили авіасполучення між Києвом та Ужгородом

Авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі. Літак ATR 72-600 вилетів з "Борисполя" о 09:40 та здійснив посадку в Ужгороді об 11:30.

"Сподіваємось що новий напрямок буде популярним серед пасажирів", - відзначили у прес-службі аеропорту.

Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича

Олександр Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати заарештованого журналіста Романа Протасевича. Це стосується звинувачень журналіста з боку так званої "ЛНР" щодо участі в боях на Донбасі.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося відео про те, ким був Протасевич на Донбасі. Відео доводить, що Донбас він відвідував в якості журналіста.

В Ізраїлі новим президентом обрали сина екс-глави держави

Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог був обраний одинадцятим президентом Ізраїлю. Він набрав 87 зі 120 голосів Кнесету (законодавчий орган Ізраїлю).

Герцог буде першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента. Його батько Хаїм Герцог був шостим президентом Ізраїлю в 1983-1993 роках.

З'явилися фото новенького українського поїзда-експреса: як він виглядає зовні і всередині

Укрзалізниця запустила новий "Прикарпатський експрес". Поїзд №807/808 курсує на Львівській залізниці по маршруту Івано-Франківськ-Ківерці (через Львів та Луцьк).

Як виглядає новенький тривагонний дизельний поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу - дивіться на фото у матеріалі Styler.

Євро-2020: міста-господарі, матчі України та квитки

Через вісім днів нарешті розпочнеться чемпіонат Європи з футболу. Його відклали рік тому через пандемію коронавірусу, але і зараз COVID-19 вніс багато змін в початкові плани з проведення турніру.

Про те, як змінився формат турніру, де і з ким гратиме збірна України і чи можна українцям потрапити на матчі Євро - в матеріалі РБК-Україна.

Спеки в Україні поки не буде, але синоптики обіцяють потепління

Температура в Києві найближчими днями зростатиме і до кінця тижня підніметься вище 20 градусів. Водночас до середини червня 30-градусної спеки не очікується.

Водночас в Карпатах продовжує йти сніг. Рятувальники закликають не ходити в гори.