Суд заочно арештував екс-главу ПриватБанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління ПриватБанку Олександра Дубілета . Наразі він перебуває у розшуку.

Про це йшлося на трансляції судового засідання .

Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд обрати Дубілету запобіжний захід у вигляді заочного арешту, щоб реалізувати постанову про міжнародний розшук екс-глави ПриватБанку.

"Клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного Дубілета задовільнити. Обрати підозрюваному Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до його затримання та доставки до місця кримінального провадження. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення", - сказав головуючий суддя.

Ухвалу судді адвокати Дубілета можуть оскаржити протягом 5 днів з моменту її оголошення.