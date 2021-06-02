Суд заочно арештував екс-главу ПриватБанку Дубілета
Вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку.
Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд обрати Дубілету запобіжний захід у вигляді заочного арешту, щоб реалізувати постанову про міжнародний розшук екс-глави ПриватБанку.
"Клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного Дубілета задовільнити. Обрати підозрюваному Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до його затримання та доставки до місця кримінального провадження. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення", - сказав головуючий суддя.
Ухвалу судді адвокати Дубілета можуть оскаржити протягом 5 днів з моменту її оголошення.
Нагадаємо, наприкінці березня джерело в САП розповіло РБК-Україна, що Дубілета оголосили у розшук. Колишній глава ПриватБанку фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.
Як писало РБК-Україна, у лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем.
А у березні НАБУ оголосило Дубілету нову підозру. Екс-очільника банку підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.