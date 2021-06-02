В Україні відновили авіасполучення між Києвом та Ужгородом

Авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі.

Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Ужгород" відновлює повноцінну роботу.

Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Ужгород" відновлює пасажирські авіаперевезення вже з 1 червня. Першим рейсом буде Ужгород - Київ, але дати запуску міжнародних напрямків поки невідомі.