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В Україні відновили авіасполучення між Києвом та Ужгородом

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Середа 02 червня 2021 12:52
В Україні відновили авіасполучення між Києвом та Ужгородом Фото: Windrose Airlines запустила авіарейси в Ужгород з Києва (wikimedia.by/Pedro Aragão)
Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі.

Про це повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Літак ATR 72-600 вилетів з "Борисполя" о 09:40 та здійснив посадку в Ужгороді об 11:30.

"Сподіваємось що новий напрямок буде популярним серед пасажирів", - відзначили у прес-службі аеропорту.

Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Ужгород" відновлює повноцінну роботу.

Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Ужгород" відновлює пасажирські авіаперевезення вже з 1 червня. Першим рейсом буде Ужгород - Київ, але дати запуску міжнародних напрямків поки невідомі.

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