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В Карпатах третій день поспіль йде сніг. Рятувальники закликають не йти в гори

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Середа 02 червня 2021 14:24
В Карпатах третій день поспіль йде сніг. Рятувальники закликають не йти в гори Фото: в Карпатах фіксують мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Инна Собора

Сьогодні, 2 червня, у Карпатах йде мокрий сніг. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -2 градуси.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

В горах сьогодні хмарно, вітер східний 10-12 м/с.

"Найближчим часом рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, вчора в Карпатах у перший день літа також було холодно, температура опустилася до -2 градусів.

31 травня на горі Піп Іван Чорногірський падав сніг. Видимість була обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0 градусів.

РБК-Україна писало, що вночі у низці східних та південних областей погіршиться погода. Синоптики прогнозують значні дощі.

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