ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського розкрили головні норми закону про олігархів

Новость на русском →
Середа 02 червня 2021 19:31
У Зеленського розкрили головні норми закону про олігархів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Лера Полищук

Президент України Володимир Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів. Проект закону значитися як невідкладний.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

При цьому наголошується, що документ не порушує основних прав людей, які підпадають під визначення олігарха. Зокрема, законопроект визначає коло даних осіб і встановлює правила прозорих взаємин з представниками влади.

Зокрема, документ регулює зустрічі та інші взаємини представників влади з особами, що володіють значними активами.

Зазначається, що документ діятиме протягом десяти років.

"Він повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, переформатують економічні та суспільні відносини в країні", - йдеться в повідомленні.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна заявив, що текст документа можуть опублікувати в четвер, 3 червня.

"Законопроект вже внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. Текст законопроекту буде опублікований, ймовірно, завтра вранці", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опубліковані в ЗМІ норми нібито "законопроекту про олігархів" не є текстом самого документа.

Крім того, розробку законопроекту про олігархів президент анонсував після засідання Ради національної безпеки і оборони ще в середині квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика олигархи Офіс президента Закон
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО