Євро-2020: міста-господарі, матчі України та квитки

Через дев'ять днів нарешті розпочнеться чемпіонат Європи з футболу. Його відклали рік тому через пандемію коронавірусу, але і зараз COVID-19 вніс багато змін в початкові плани з проведення турніру.

Про те, як змінився формат турніру, де і з ким гратиме збірна України і чи можна українцям потрапити на матчі Євро - в матеріалі РБК-Україна.

Зміна формату: замість 12 міст 11, мінус Дублін, плюс Севілья

Початково затверджений формат передбачав проведення матчів в 12 містах Європи з матчем-відкриттям в Римі і фіналом в Лондоні, на знаменитому стадіоні Вемблі.

Формат, який застосовують вперше, залишили в силі, але його підсумковий вигляд виявився іншим. У рамках підготовки підсумкового списку міст-господарів Євро на початку цього року, УЄФА виставив для претендентів ключову умову - гарантії допуску вболівальників на трибуни стадіонів. В організації керувалися перспективами масштабної вакцинації від коронавірусу до літа, ну і підрахунком можливих збитків у разі проведення хоча б частини матчів за порожніх трибун.

Абсолютна більшість міст погодилися допустити людей на стадіони в різній кількості - від 30% в Мюнхені до сміливих 100% заповнюваності в Будапешті. Але два міста відмовилися давати гарантії присутності глядачів на трибунах заздалегідь - Дублін і Більбао. У підсумку з Дубліна матчі групового етапу перенесли до Санкт-Петербургу (там стадіон "Зеніту" заповнять на 50%), гру 1/8 фіналу проведуть в Лондоні, а в Іспанії замість Більбао матчі відбудуться в Севільї при 30% заповнюваності.

На певному етапі, через погіршення ситуації з коронавірусом взимку розглядалися варіанти перенесення більшості матчів в одну країну, а головним претендентом вважалася Англія. Але в кінцевому підсумку формат не змінили, а лише скоротили кількість міст з 12 до 11. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня.

Матчі України на євро: з ким, коли і чи зможуть потрапити українці на стадіони?

Збірна України потрапила на Євро в групу D разом з Австрією, Нідерландами та Північною Македонією. Перший матч команда Андрія Шевченка проведе в Амстердамі, а ще два - в столиці Румунії Бухаресті.

Розклад матчів збірної України на груповому етапі:

1-й тур. Нідерланди-Україна. 13 Червня, 22:00. Амстердам, Йохан Кройфф Арена

2-й тур. Україна-Північна Македонія. 17 Червня, 16:00. Арена Національ, Бухарест

3-й тур. Україна-Австрія. 21 Червня, 19:00. Арена Національ, Бухарест

Українці не зможуть потрапити на матч з Нідерландами в Амстердамі, оскільки Нідерланди не стали робити виняток для подорожуючих з-за меж Євросоюзу, а тому в столиці Нідерландів громадян України буде зовсім небагато і вони, швидше за все, будуть пов'язані з УАФ.

До Румунії ж українці потрапити можуть. В оновленому 27 травня списку Україна знаходиться в "зеленій зоні" країн з мінімальним ризиком поширення коронавірусу і для українських уболівальників не потрібна наявність негативного ПЛР-тесту або довідки про вакцинацію, як у випадку з приїжджими з країн "жовтої" і "червоної" зон. Тому власники квитків зможуть приїхати в Бухарест всього лише з закордонним паспортом.

Але не виключено, що на момент в'їзду "зона" України може змінитися і тоді вже будуть потрібні або негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин перед приїздом до Румунії, або сертифікат вакцинації. Крім цього, в країні можна буде перебувати на цих умовах не довше 72 годин. Далі 14-денний карантин за місцем проживання у Бухаресті.

Квитки на Євро-2020: час продажу залишків

Через перенесення турніру на рік, урізання допустимої місткості стадіонів і скорочення кількості міст, УЄФА відмовив багатьом претендентам на квитки в рамках визначення їх володарів шляхом лотереї. Тепер же, через відмови від квитків і збільшення місткості на деяких стадіонах, спочатку червня залишки квитків будуть знову виставлені на продаж.

У середу, 2 червня, починається продаж залишків квитків на матчі в Севільї і Санкт-Петербурзі, а також в Будапешті за принципом "хто перший зайшов - той першим і отримав". З п'ятниці, 4 червня, шанс купити квитки отримають ті, чиї заявки отримали відмову в травні під час лотерейного розподілу квитків. Пріоритет в покупці залишків квитків отримають саме такі вболівальники (їм прийде повідомлення на e-mail з описом процесу), після чого залишилися квитки стануть доступними для всіх. Всі процедури будуть проходити на сайті UEFA.com.

Де дивитися матчі Євро-2020 в Україні?

Єдиним транслятором Євро-2020 в Україні є телеканал "Україна" та дочірні канали "Футбол 1/2/3". Частину матчів, включно з іграми збірної України, транслюватимуть на телеканалі "Україна", який доступний безкоштовно в цифровому ефірному мовленні Т2, а ще частину - на каналах "Футбол 1/2/3", які доступні в кабельних мережах, на супутнику, а також на різних ОТТ-платформах.

Крім цього, всі матчі Євро-2020 можна буде подивитися на сайті OLL.TV. Звісно, що платно.