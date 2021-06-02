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Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича

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Білорусь, Середа 02 червня 2021 00:45
Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича Фото: Олександр Лукашенко, президент Білорусі (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Олександр Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати заарештованого журналіста Романа Протасевича. Це стосується звинувачень журналіста з боку так званої "ЛНР" щодо участі в боях на Донбасі.

Про це йшлося під час виступу Лукашенка, який транслювалося на телеканалі Білорусь 1.

Лукашенко сказав, що запропонував у бесіді з президентом РФ Путіним допитати Протасевича "слідчим" з "ЛНР".

"На Донбасі порушено кримінальну справу за цими персоналіями. Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу (в "ЛНР" - ред.), І сказав, що якщо у них будуть питання до них, - ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вони вбивали там, в Донбасі", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що Протасевичу за це може загрожувати 15 років в'язниці.

"У нас передбачено за такою статтею не смертна кара, а 15 років. Він (Протасевич - ред.) знав, що говорив, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути пред'явлені претензії, і це вже зовсім інша ситуація",- говорить Лукашенко.

Як відомо, в "ЛНР" заявили, що відкрили кримінальну справу стосовно Протасевича. Його звинувачують у тому, що в 2014 році начебто він вступив у батальйон "Азов" і "брав участь у бойових діях" на Донбасі.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося відео про те, ким був Протасевич на Донбасі. Відео доводить, що Донбас він відвідував в якості журналіста.

Раніше повідомлялося, що з'явилося нове відео допиту Протасевича. Журналіст заявив, що його підставили.

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