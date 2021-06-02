Опубліковано записи розмов під час оборони Луганського прикордонного загону в 2014 році

Українські прикордонники оприлюднили записи телефонних розмов під час оборони Луганського прикордонного загону у 2014 році. Перші постріли в бік управління загону пролунали в 4:00 ранку 2 червня 2014 року.

Як повідомили в ДПСУ, 170 прикордонників фактично потрапили в облогу, а майже три сотні терористів атакували загін. Вони вели прицільний вогонь з дворів, дахів і навіть квартир багатоповерхівок кварталу "Мирний".

Внаслідок атаки восьмеро охоронців кордону отримали поранення. Під час короткотривалого припинення вогню важкопоранених вдалося вивезти.

При цьому, судячи із записів, у певний момент до воріт загону прийшли батьки прикордонників з проханням здатись - шестеро деморалізованих контрактників залишили свої позиції. Щоб підняти бойовий дух, командування вмикало для бійців гімн України.

Станом на 3 червня прикордонники продовжували триматися в облозі, на 15:00 спостерігалося тимчасове перемир'я. 4 червня прес-служба Прикордонної служби України повідомила про вихід прикордонників Луганського загону з місця постійної дислокації.