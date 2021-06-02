ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Опубліковано записи розмов під час оборони Луганського прикордонного загону в 2014 році

Новость на русском →
Київ, Середа 02 червня 2021 13:19
Опубліковано записи розмов під час оборони Луганського прикордонного загону в 2014 році Фото: ДПСУ оприлюднила записи розмов під час оборони кордону у 2014 році (facebook com DPSUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Українські прикордонники оприлюднили записи телефонних розмов під час оборони Луганського прикордонного загону у 2014 році. Перші постріли в бік управління загону пролунали в 4:00 ранку 2 червня 2014 року.

Відповідні записи опублікувала Державна прикордонна служба України.

Як повідомили в ДПСУ, 170 прикордонників фактично потрапили в облогу, а майже три сотні терористів атакували загін. Вони вели прицільний вогонь з дворів, дахів і навіть квартир багатоповерхівок кварталу "Мирний".

Внаслідок атаки восьмеро охоронців кордону отримали поранення. Під час короткотривалого припинення вогню важкопоранених вдалося вивезти.

При цьому, судячи із записів, у певний момент до воріт загону прийшли батьки прикордонників з проханням здатись - шестеро деморалізованих контрактників залишили свої позиції. Щоб підняти бойовий дух, командування вмикало для бійців гімн України.

Станом на 3 червня прикордонники продовжували триматися в облозі, на 15:00 спостерігалося тимчасове перемир'я. 4 червня прес-служба Прикордонної служби України повідомила про вихід прикордонників Луганського загону з місця постійної дислокації.

Нагадаємо, бойовики починають стягувати танки в Донецькій області.

Зазначимо, секретар РНБО пояснив, коли закінчиться війна на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика оборона кордон пограничники война Донбас
NEWS
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО