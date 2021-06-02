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Кабмін призначив нового головного санлікаря

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Середа 02 червня 2021 16:32
Кабмін призначив нового головного санлікаря Фото: новий головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Кабінет Міністрів України призначив нового санітарного лікаря. Ним став заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

"Кузін призначений заступником міністра охорони здоров'я - головним санітарним лікарем", - повідомило джерело.

Зазначимо, що Ігор Кузін був в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового глави ЦГЗ.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Ними стали Ігор Кузін і Петро Ємець.

Крім того, раніше Ляшко говорив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при Міністерстві.

Раніше Кабінет Міністрів звільнив двох заступників охорони здоров'я, які працювали з Максимом Степановим. Зокрема, за власним бажанням звільнили Світлану Шаталову, а також Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

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