В Ізраїлі новим президентом обрали сина екс-глави держави
Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог був обраний одинадцятим президентом Ізраїлю. Він набрав 87 зі 120 голосів Кнесету (законодавчий орган Ізраїлю).
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Герцог стане наступником Ревена Ривліна, термін його каденції закінчується 9 липня.
Він також буде першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента. Його батько Хаїм Герцог був шостим президентом Ізраїлю в 1983-1993 роках.
Герцог, який наразі очолює єврейське агентство, також є колишнім лідером лейбористської партії у 2013-2017 роках.
Герцог переміг Міріам Перец, громадську активістку, яка набрала лише 27 голосів.
Зазначимо, президента країни терміном на 7 років обирає Кнесет, оскільки Ізраїль є парламентською республікою.
Нагадаємо, раніше лідер ізраїльської партії "Нові праві" Нафталі Беннет оголосив про початок формування нового уряду без партії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. За його словами, він докладе всіх зусиль, щоб сформувати кабінет з Яїром Лапідом і його політсилою "Еш Атід".
Беннет пояснив, що прийняв таке рішення, оскільки не бачить реальної можливості формування коаліції з партією Нетаньяху "Лікуд" та іншими правими силами.