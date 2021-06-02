В Ізраїлі новим президентом обрали сина екс-глави держави

Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог був обраний одинадцятим президентом Ізраїлю. Він набрав 87 зі 120 голосів Кнесету (законодавчий орган Ізраїлю).

Про це повідомляє The Times Of Israel .

Герцог стане наступником Ревена Ривліна, термін його каденції закінчується 9 липня.

Він також буде першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента. Його батько Хаїм Герцог був шостим президентом Ізраїлю в 1983-1993 роках.

Герцог, який наразі очолює єврейське агентство, також є колишнім лідером лейбористської партії у 2013-2017 роках.

Герцог переміг Міріам Перец, громадську активістку, яка набрала лише 27 голосів.

Зазначимо, президента країни терміном на 7 років обирає Кнесет, оскільки Ізраїль є парламентською республікою.