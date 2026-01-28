ua en ru
Суд вынес приговор агенту ФСБ, который корректировал обстрелы Николаева и Одессы, - СБУ

Украина, Среда 28 января 2026 18:30
Суд вынес приговор агенту ФСБ, который корректировал обстрелы Николаева и Одессы, - СБУ Фото: суд вынес приговор жителю Николаева за корректировку обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Суд приговорил жителя Николаева к 15 годам заключения и конфискации имущества за корректировку обстрелов Николаева и Одессы. Мужчина передавал информацию о позициях ВСУ сотрудникам ФСБ через мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

По материалам СБУ, 65-летний житель Николаева получил приказы от ФСБ еще в конце февраля 2022 года через мессенджер.

Он согласился на сотрудничество в обмен на "эвакуацию" в Россию и начал отслеживать локации ремонтных баз и логистических центров ВСУ, которые использовались для подготовки ракетных и дроновых атак.

Для сбора данных предатель объезжал город на собственном авто, фотографировал потенциальные цели и выспрашивал информацию у знакомых, а все сведения передавал куратору в голосовых сообщениях, используя отдельный смартфон.

СБУ задержала агента в сентябре 2024 г. Во время обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами его работы на агрессора.

Суд признал злоумышленника виновным по ч.2 ст.111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Агентура ФСБ

Напомним, что Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали трех агентов ФСБ, которые организовывали поджоги в разных областях. В частности, в Кропивницком правоохранители задержали 19-летнего мужчину, который пытался поджечь здание одного из районных советов.

Он был пойман "на горячем" с 10-литровой канистрой бензина, которой облил двери учреждения.

Также контрразведка СБУ и ГБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области, который вместе с оккупантами участвовал в расстреле автомобиля ВСУ во время боев за Изюм в апреле 2022 года.

Недавно суд приговорил двух российских агентов к 15 годам заключения за подготовку подрыва в людном месте Киева. Их признали виновными в государственной измене и других преступлениях.

Также сообщалось, что завербованный россиянами военнослужащий передавал врагу координаты ПВО возле украинских аэродромов. СБУ задержала этого информатора в Николаевской области.

