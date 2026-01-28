Суд вынес приговор агенту ФСБ, который корректировал обстрелы Николаева и Одессы, - СБУ

Суд приговорил жителя Николаева к 15 годам заключения и конфискации имущества за корректировку обстрелов Николаева и Одессы. Мужчина передавал информацию о позициях ВСУ сотрудникам ФСБ через мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram .

По материалам СБУ, 65-летний житель Николаева получил приказы от ФСБ еще в конце февраля 2022 года через мессенджер.

Он согласился на сотрудничество в обмен на "эвакуацию" в Россию и начал отслеживать локации ремонтных баз и логистических центров ВСУ, которые использовались для подготовки ракетных и дроновых атак.

Для сбора данных предатель объезжал город на собственном авто, фотографировал потенциальные цели и выспрашивал информацию у знакомых, а все сведения передавал куратору в голосовых сообщениях, используя отдельный смартфон.

СБУ задержала агента в сентябре 2024 г. Во время обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами его работы на агрессора.

Суд признал злоумышленника виновным по ч.2 ст.111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).