Главная » Новости » Происшествия

Фиксировал секретные данные во время тревог: СБУ задержала военного из подразделения ПВО

Понедельник 26 января 2026 11:19
Фиксировал секретные данные во время тревог: СБУ задержала военного из подразделения ПВО Фото: СБУ задержала военного из подразделения ПВО (zsu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

Завербованный россиянами военнослужащий передавал врагу локации ПВО возле украинских аэродромов. СБУ задержала информатора в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным следствия, задержанным оказался 21-летний военнослужащий одного из подразделений ПВО Вооруженных сил Украины, завербованный российскими спецслужбами. Операцию провела военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ.

Какие данные передал

Как установило расследование, фигурант передавал в РФ информацию о системе противовоздушной обороны вблизи оперативных аэродромов украинских войск. В частности, во время воздушной тревоги он, находясь на боевом дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.

Кроме того, информатор "сливал" врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинской ПВО.

С помощью этих разведданных российские войска планировали нанести удары по аэродромам Сил обороны в обход радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Задержание информатора

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Параллельно был проведен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

Следствие установило, что военный попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Что грозит

На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Задержание агентов РФ

Напомним, ранее СБУ разоблачили "крота" в рядах ВСУ. В частности, 26-летний мобилизованный военный передавал врагу время и цели украинских операций на передовой. Также он сдал данные о дислокации своего подразделения.

Также Служба безопасности Украины задержала агентурную группу российской военной разведки, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри.

Кроме того, СБУ задержала "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.

