Работали на ФСБ в двух областях: СБУ разоблачила предателей, которые занимались поджогами

Украина, Среда 28 января 2026 15:56
Работали на ФСБ в двух областях: СБУ разоблачила предателей, которые занимались поджогами Фото: СБУ задержала трех предателей в двух областях (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали трех агентов ФСБ, которые занимались поджогами в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

В частности, в Кропивницком задержали 19-летнего мужчину, который пытался поджечь здание одного из районных советов города. Он попался "на горячем" с 10-литровой канистрой бензина, которым он облил двери учреждения.

Согласно данным следствия, спецслужбы РФ завербовали фигуранта через сайт знакомств. Он познакомился с "девушкой", которая предложила встретиться, однако позже мужчина получил сообщение, что ее якобы похитили и для освобождения "знакомой" он должен сжечь райсовет.

Похожая схема сработала еще с одним жителем областного центра - 21-летним безработным, который по указанию ФСБ пытался сжечь отделение Укрпочты. Его тоже задержали на месте преступления, когда злоумышленник облил бензином и поджег входные двери и оконный ролет заведения.

Фото: задержанные агенты ФСБ (t.me/SBUkr)

Кроме того, в Черновцах 24-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока пытался уничтожить технологическое оборудование опорной электроподстанции. Для этого мужчина вылил возле оборудования несколько литров бензина и пытался поджечь его.

Всем задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, в Киеве осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты" по заказу российских спецслужб.

