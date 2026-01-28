В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
Президент Украины Владимир Зеленский требует больше оперативности в возвращении тепла в дома Киева. До сих пор без отопления более 700 многоэтажек в трех районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Президент отметил, что на Киевщине продолжаются значительные отключения потребителей от электричества. Он добавил, что в столице частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления.
"По состоянию на этот день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму. На помощь столице привлечены бригады почти со всей нашей страны. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", - подчеркнул Зеленский.
Лидер страны рассказал о докладе МВД по предоставлению помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева. По его словам, вчера 6200 человек получили горячее питание.
"Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", - отметил он.
Зеленский также выразил соболезнования родным и близким людей, которые сегодня погибли в Белогородке Киевской области в результате попадания российского дрона в жилой дом. Он сообщил, что четырехлетнего ребенка удалось спасти.
Ситуация с теплом и светом в Киеве
Напомним, 27 января в КГГА заявили, что уже в ближайшее время Киев вернется к графикам отключений света. В то же время жителей столицы предупредили, что они будут более жесткими.
Отметим, в ночь на 24 января россияне осуществили удары по столице с помощью дронов и ракет. Коммунальные службы и энергетики Киева работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после атаки на критическую инфраструктуру.
В воскресенье, 25 января, к теплоснабжению подключили более 340 домов. В столице круглосуточно работают более 90 Пунктов несокрушимости, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажек.
Также в Киеве временно ограничили централизованное снабжение горячей воды в части многоэтажек из-за сложной энергетической ситуации после массированных атак РФ.
Днем в понедельник, 26 января, энергетики вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.
Кроме того, лидер страны Владимир Зеленский заявил, что все сроки по восстановлению теплоснабжения в Киеве нельзя считать удовлетворительными - надо действовать быстрее.