На Харьковщине задержали лесничего, который помог "вагнеровцам" сделать засаду на бойцов ВСУ

Харьковская область, Среда 28 января 2026 12:26
На Харьковщине задержали лесничего, который помог "вагнеровцам" сделать засаду на бойцов ВСУ Фото: на Харьковщине задержали лесничего, который помог "вагнеровцам" сделать засаду на бойцов ВСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области. Он вместе с оккупантами участвовал в расстреле авто ВСУ во время боев за Изюм в апреле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По материалам дела, чиновник вместе с боевиками ЧВК "Вагнер" атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе.

При этом фигурант не только помог россиянам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но и непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ.

Как установило расследование, для совершения преступления лесничий "втерся в доверие" к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны. Он навязывал украинским воинам свою "помощь", уверяя их, что хорошо знает местность, в частности локальные леса.

Однако на самом деле лесничий еще в начале полномасштабного вторжения наладил контакт с россиянами и предложил им сотрудничество в войне против Украины.

Как следствие, в апреле 2022 года фигурант передал оккупантам информацию о запланированном маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Кроме того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник.

Фото: t.me/SBUkr

После деоккупации Изюмского района осенью 2022 года лесничий пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ и ГБР задокументировали его причастность к преступлению, установили местонахождение и задержали.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов РФ

Напомним, недавно суд назначил по 15 лет тюрьмы двум российским агентам, которые готовили подрыв в многолюдном месте Киева. Их признали виновными в государственной измене и других преступлениях.

Также мы сообщали, что завербованный россиянами военнослужащий передавал врагу локации ПВО возле украинских аэродромов. СБУ задержала информатора в Николаевской области.

Ранее правоохранители задержали двух мужчин, которые отчитывались врагу о последствиях ракетного удара по Львовской области 8-9 января. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Перед этим Служба безопасности Украины и Национальная полиция по "горячим следам" задержали агента-киллера ФСБ, который пытался убить офицера ВСУ в Запорожье.

