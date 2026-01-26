Готовили теракт в центре Киева: двух агентов РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд назначил по 15 лет тюрьмы двум российским агентам, которые готовили подрыв в многолюдном месте Киева. Их признали виновными в государственной измене и других преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

По данным СБУ, двух агентов российской военной разведки более известной как ГРУ задержали в сентябре 2024 года в Запорожье.

Как установило расследование, злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины.

Для подготовки теракта агенты по указаниям куратора из РФ приобрели компоненты для изготовления детонирующего механизма самодельного взрывного устройства. Впоследствии они должны были соединить его со взрывчаткой, которая была заранее спрятана в тайнике.

Следствие установило, что задание российского ГРУ выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. В поле зрения российских спецслужб они попали во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

После вербовки агенты выполняли "тестовые" задания, в частности подожгли несколько автомобилей Сил обороны Украины. Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала их на этапе подготовки дальнейших преступлений.

Во время обысков у фигурантов изъяли комплектующие для детонирующего механизма и другие доказательства сотрудничества с российским куратором.

Суд признал обоих агентов виновными:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ).

Фото: суд назначил по 15 лет тюрьмы двум российским агентам, которые готовили подрыв в многолюдном месте Киева ( (t.me/SBUkr)