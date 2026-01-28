Суд виніс вирок агенту ФСБ, який коригував обстріли Миколаєва та Одеси, - СБУ

Суд засудив мешканця Миколаєва до 15 років ув’язнення та конфіскації майна за коригування обстрілів Миколаєва та Одеси. Чоловік передавав інформацію про позиції ЗСУ співробітникам ФСБ через месенджери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram .

За матеріалами СБУ, 65-річний мешканець Миколаєва отримав накази від ФСБ ще наприкінці лютого 2022 року через месенджер.

Він погодився на співпрацю в обмін на "евакуацію" до Росії та почав відстежувати локації ремонтних баз та логістичних центрів ЗСУ, які використовувалися для підготовки ракетних та дронових атак.

Для збору даних зрадник об’їжджав місто на власному авто, фотографував потенційні цілі та випитував інформацію у знайомих, а всі відомості передавав куратору у голосових повідомленнях, використовуючи окремий смартфон.

СБУ затримала агента у вересні 2024 року. Під час обшуків вилучено мобільні телефони з доказами його роботи на агресора.

Суд визнав зловмисника винним за ч.2 ст.111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).