Суд скасував указ Зеленського щодо Тупицького, а Семенченко відпустили під домашній арешт: новини за 14 липня

Верховний Cуд України визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України, колишнього народного депутата Семена Семенченко відпустили під домашній арешт, під Одесою зі стріляниною святкували весілля. Детальніше про те, що сталося в середу, 14 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Верховний Суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ

Верховний Cуд України визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Тупицький був головою КСУ. У Зеленського обіцяють подати апеляцію на рішення суду.

Ввечері 14 липня Тупицький отримав виклик до Офісу генерального прокурора. Його викликають для вручення підозри.

Під Одесою зі стріляниною святкували весілля. Стрілок затриманий (відео)

В Одеській області в селі Фонтанка чоловік відкрив стрілянину з автомата, святкуючи весілля (відео). Поліція ввела операцію "Перехват". Чоловік був затриманий прямо на весіллі. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність та позбавлення волі.

Правоохоронці також опублікували відео з місця затримання хулігана:

КСУ визнав "мовний закон" конституційним

Конституційний суд України визнав конституційним так званий "мовний закон". Через два роки після того, як КСУ отримав подання нардепів, в цій справі поставлено крапку.

Повідомляється, що на пленарному засіданні Великої палати суду було прийнято рішення про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у справі за конституційним поданням 51 народного депутата.

ВР остаточно ухвалила закон президента про реформу Вищої ради правосуддя

Верховна рада змінила порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Народні депутаті підтримали законопроект президента Володимира Зеленського №5068 у другому читанні.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламенту. "Це без перебільшення історична подія для України", заявив президент.

Сутички під Радою. На підвищення пенсій військовим та поліцейським виділили 5,3 млрд гривень

14 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо матеріальної підтримки осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. На ці цілі з державного бюджету у липні-грудні 2021 року потрібно 5,3 млрд гривень.

Зранку в цей день в Києві пройшла Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів всіх силових структур, що вимагалиневідкладного перерахунку пенсій. Під будівлею Верховної ради між ними і поліцейськими сталися сутички.

Справа ПВК: Семенченка відпустили під домашній арешт

Колишнього народного депутата Семена Семенченка відпустили під домашній арешт. "Позитивне рішення! Семену Семенченко змінили запобіжний захід - домашній арешт", - йдеться в дописі на сторінці екс-нардепа.

Нагадаємо, за версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

СБУ викликала на допит Бойко та ще чотирьох нардепів по справі "Харківських угод"

Служба безпеки України викликала на допит народного депутата Юрія Бойка по справі "Харківських угод". Також по ці справі викликали ще чотирьох нардепів.

На сайті СБУ вказано, що на допит викликали:

Юрія Бойко - нардеп від ОПЗЖ,

Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,

Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,

Ігоря Палицю - "За майбутнє"

Дмитра Шпенова.

Претендент на керівництво МВС Монастирський розхвалював дисертацію Киви

Нардеп від "Слуги народу", голова правоохоронного Комітету Верховної Ради Денис Монастирський, який отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію очолити МВС замість Арсена Авакова, давав позитивний відгук на скандальну дисертацію Іллі Киви з "ОПЗЖ". У розпорядженні журналістів потрапив відповідний документ.

Керівник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у своїй довідці про "практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження" Киви від 25 січня вказував, що робота депутата "викликала інтерес", і результати дослідження претендента на науковий ступінь "впроваджуються в практичну діяльність" його комітету.

В Києві повністю зникли квитки в громадському транспорті: як тепер платити

В Києві з 14 липня, повністю скасували квитки для оплати проїзду в громадському транспорті. Якщо раніше після скорочення кондукторів, "талончик" можна купити у водія, то тепер розрахуватися доведеться в інший спосіб.

Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки. Як тепер сплатити за проїзд – читайте в матеріалі.

Україну розпалить до рекордів: де буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні принесе неймовірну спеку в четвер, 15 липня. "Україна - одна з найгарячіших у Європі. Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30+35 градусів", - прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Що буде з погодою завтра, і коли чекати полегшення - читайте в матеріалі.