"Історична подія": Зеленський про схвалення реформи Вищої ради правосуддя
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламенту щодо законопроекту про реформу Вищої ради правосуддя. Народні депутати сьогодні схвалили документ, який був запропонований главою держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
В цьому законопроекті, як зазначили в прес-службі глави держави, враховані рекомендації експертів Венеційської комісії.
"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета - повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, запропонований президентом законопроект №5068 у другому читанні підтримали 256 нардепів. Документ визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.