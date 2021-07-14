ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Історична подія": Зеленський про схвалення реформи Вищої ради правосуддя

Новость на русском →
Київ, Середа 14 липня 2021 17:22
"Історична подія": Зеленський про схвалення реформи Вищої ради правосуддя Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламенту щодо законопроекту про реформу Вищої ради правосуддя. Народні депутати сьогодні схвалили документ, який був запропонований главою держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В цьому законопроекті, як зазначили в прес-службі глави держави, враховані рекомендації експертів Венеційської комісії.

"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета - повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, запропонований президентом законопроект №5068 у другому читанні підтримали 256 нардепів. Документ визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський реформи Закон Верховна рада
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі