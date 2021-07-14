Верховний Суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, сьогоднішнє рішення Верховного Cуду по Тупицькому насправді зовсім не про Тупицького. Воно набагато ширше. Воно про опір неминучого", - заявив він.

За його словами, дане рішення спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Без цих законів - корупцію в судовій гілці влади України неможливо перемогти. З цими законами - у корумпованих суддів просто немає шансів зберегти вплив. Саме тому Верховний Cуд намагається захистити корупційну систему. І щоб реалізувати цей сценарій, в тому числі знадобився Тупицький - і саме в Конституційному суді", - заявив він.

Оновлено: у прес-службі адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", адвокати якого представляють Тупицького, повідомили, що указ Зеленського скасовано.

"Cьогодні 14 липня 2021 року Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду задоволено позов, а також визнано протиправним та скасовано указ президента України 124/2021 від 24.03.2021 року, яким президентом України скасований інший указ про призначення суддею Конституційного суду України", - йдеться у повідомленні.

Дії президента визнали протиправними.