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Справа ПВК: Семенченка відпустили під домашній арешт

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Середа 14 липня 2021 10:30
Справа ПВК: Семенченка відпустили під домашній арешт Фото: Семен Семенченко, екс-нардеп (facebook.com dostali_hvatit)
Автор: РБК-Україна

Колишнього народного депутата Семена Семенченка відпустили під домашній арешт. Його підозрюють у створенні приватної військової компанії (ПВК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook Семенченка.

"Позитивне рішення! Семену Семенченко змінили запобіжний захід - домашній арешт", - йдеться в дописі на сторінці екс-нардепа.

Раніше Апеляційний суд Києва залишив під вартою Семенченка до 18 липня.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт.

За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Крім того, у травні Семенченку оголосили ще й підозру в теракті через обстріл офісу каналу "112 Україна".

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Семенченко
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