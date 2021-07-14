Справа ПВК: Семенченка відпустили під домашній арешт

Колишнього народного депутата Семена Семенченка відпустили під домашній арешт. Його підозрюють у створенні приватної військової компанії (ПВК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook Семенченка.

"Позитивне рішення! Семену Семенченко змінили запобіжний захід - домашній арешт", - йдеться в дописі на сторінці екс-нардепа.

Раніше Апеляційний суд Києва залишив під вартою Семенченка до 18 липня.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт.

За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Крім того, у травні Семенченку оголосили ще й підозру в теракті через обстріл офісу каналу "112 Україна".