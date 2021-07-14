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Під Радою сталися сутички між ветеранами-силовиками та поліцією

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Київ, Середа 14 липня 2021 11:06
Під Радою сталися сутички між ветеранами-силовиками та поліцією Фото: під Радою сталися сутички ветеранів-силовиків і поліції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні у Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій. Під будівлею Верховної ради між ними та поліцейськими сталися сутички.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ветерани-силовики прорвалися до Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ветерани скандують "Разумков" та вимагають зустрічі. Пенсіонерів стримує поліція і Національна гвардія.

Поліція кілька разів використовувала проти мітингувальників сльозогінний газ.

Очікувалося, що з 11:00 мітинг продовжиться перед будівлею Кабінету міністрів. Станом на зараз зіткнення стихають.

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