Під Радою сталися сутички між ветеранами-силовиками та поліцією
Фото: під Радою сталися сутички ветеранів-силовиків і поліції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Сьогодні у Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій. Під будівлею Верховної ради між ними та поліцейськими сталися сутички.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Ветерани-силовики прорвалися до Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков.
Ветерани скандують "Разумков" та вимагають зустрічі. Пенсіонерів стримує поліція і Національна гвардія.
Поліція кілька разів використовувала проти мітингувальників сльозогінний газ.
Очікувалося, що з 11:00 мітинг продовжиться перед будівлею Кабінету міністрів. Станом на зараз зіткнення стихають.