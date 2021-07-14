ВР остаточно ухвалила закон президента про реформу Вищої ради правосуддя 

Верховна рада змінила порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Народні депутаті підтримали законопроект президента Володимира Зеленського №5068 у другому читанні.

"За" проголосували 256 нардепів.

Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.

Прописані повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і чесноти.

Етична рада надає парламенту висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду. Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП.

Згідно з документом, на посаду члена Вищої ради правосуддя можуть обрати громадянина України не молодше 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям профкомпетентності, професійної етики та доброчесності.

Також визначено і порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП у якості самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їх правовий статус і обсяг повноважень.