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Тупицького викликають в Офіс генпрокурора для вручення підозри

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Київ, Середа 14 липня 2021 23:40
Тупицького викликають в Офіс генпрокурора для вручення підозри Фото: Олександр Тупицький, екс-глава КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Відсторонений суддя Конституційного суду Олександр Тупицький ввечері 14 липня отримав виклик до Офісу генерального прокурора. Його викликають для вручення підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Тупицького Ростислава Кравця.

Згідно з текстом виклику, Тупицькому потрібно з'явитися до Офісу генпрокурора у п'ятницю, 16 липня, об 11:00.

"Для вручення підозри у кримінальному провадженні ... від 30.10.2020 року", - йдеться у виклику.

Адвокат опублікував фотографію виклику з підписами Тупицького та генпрокурора Ірини Венедіктової:

Немає опису світлини.

Нагадаємо, 18 травня Державне бюро розслідувань завершило розслідування проти Тупицького у справі про незаконне заволодіння активами "Зуєвського енергомеханічного заводу".

А сьогодні Верховний суд скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення Тупицького з КСУ.

У Офісі президента вже заявили, що будуть оскаржувати це рішення.

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