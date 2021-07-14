Тупицького викликають в Офіс генпрокурора для вручення підозри
Відсторонений суддя Конституційного суду Олександр Тупицький ввечері 14 липня отримав виклик до Офісу генерального прокурора. Його викликають для вручення підозри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Тупицького Ростислава Кравця.
Згідно з текстом виклику, Тупицькому потрібно з'явитися до Офісу генпрокурора у п'ятницю, 16 липня, об 11:00.
"Для вручення підозри у кримінальному провадженні ... від 30.10.2020 року", - йдеться у виклику.
Адвокат опублікував фотографію виклику з підписами Тупицького та генпрокурора Ірини Венедіктової:
Нагадаємо, 18 травня Державне бюро розслідувань завершило розслідування проти Тупицького у справі про незаконне заволодіння активами "Зуєвського енергомеханічного заводу".
А сьогодні Верховний суд скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення Тупицького з КСУ.
У Офісі президента вже заявили, що будуть оскаржувати це рішення.