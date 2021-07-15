Суд отменил указ Зеленского по Тупицкому, а Семенченко отпустили под домашний арест: новости за 14 июля

Верховный Суд признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого суддей Конституционного суда Украины, бывшего народного депутата Семена Семенченко отпустили под домашний арест, под Одессой со стрельбой праздновали свадьбу. Подробнее о том, что произошло в среду, 14 июля - в материале РБК-Украина.

Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ

Верховный Cуд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого суддей Конституционного суда Украины. Тупицкий был главой КСУ. У Зеленского обещают подать апелляцию на это решение.

Вечером 14 июля Тупицкий получил вызов в Офис генерального прокурора. Его вызывают для вручения подозрения.

Под Одессой со стрельбой праздновали свадьбу. Стрелявший задержан (видео)

В Одесской области в селе Фонтанка мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу (видео). Полиция ввела операцию "Перехват". Мужчина был задержан прямо на свадьбе. Теперь ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы.

Правоохранители также опубликовали видео с места задержания хулигана.

КСУ признал "языковой закон" конституционным

Конституционный суд Украины признал конституционным так называемый "языковой закон". Спустя два года после того, как КСУ получил представление нардепов, в этом деле поставлена точка.

Сообщается, что на пленарном заседании Большой палаты суда было принято решение о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по делу по конституционному представлению 51 народного депутата.

ВР окончательно приняла закон президента о реформе Высшего совета правосудия

Верховная рада изменила порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. Народные депутаты поддержали законопроект президента Владимира Зеленского №5068 во втором чтении.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение парламента по законопроекту. "Это без преувеличения историческое событие для Украины", заявил президент.

Столкновения под Радой. Военным и полицейским повысили пенсии

14 июля Кабинет министров принял постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5,3 млрд гривен.

Утром в этот день в Киеве прошла Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требовавших безотлагательного перерасчета пенсий. Под зданием Верховной рады между ними и полицейскими произошли столкновения.

Дело ЧВК: Семенченко отпустили под домашний арест

Бывшего народного депутата Семена Семенченко отпустили под домашний арест. "Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения-домашний арест", - говорится в публикации на странице экс-нардепа.

Напомним, ро версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ПГК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов по делу "Харьковских соглашений

Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов.

На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:

Юрия Бойко - нардеп от ОПЗЖ,

Виталия Борта - нардеп от ОПЗЖ,

Сергея Ларина - нардеп от ОПЗЖ,

Игоря Палицу - "За майбутнє"

Дмитрия Шпенова.

Претендент на руководство МВД Монастырский расхваливал диссертацию Кивы

Нардеп от "Слуги народа", глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский, который получил от президента Владимира Зеленского предложение возглавить МВД вместо Арсена Авакова, давал положительный отзыв на скандальную диссертацию Ильи Кивы из "ОПЗЖ". В распоряжении журналистов попал соответствующий документ.

Руководитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в своей справке о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы от 25 января указывал, что работа депутата "вызвала интерес", и результаты исследования претендента на ученую степень "внедряются в практическую деятельность" его комитета.

В Киеве полностью исчезли билеты в общественном транспорте: как теперь платить

В Киеве с 14 июля, полностью отменили билеты для оплаты проезда в общественном транспорте. Если раньше после сокращения кондукторов, "талончик" можно купить у водителя, то теперь придется рассчитаться иным способом.

Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты. Как теперь расплатиться за проекз - читайте в материале.

Украину разжарит до рекордов: где будет самая опасная погода

Погода в Украине принесет невероятную жару в четверг, 15 июля. "Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха в середине июля, в середине лета - 15 июля - составит у нас +30+35 градусов", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Что будет с погодой сегодня, и когда ждать облегчения - читайте в материале.