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Під Одесою зі стріляниною святкують весілля. Поліція ввела операцію "Перехват"

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Фонтанка, Середа 14 липня 2021 19:33
Під Одесою зі стріляниною святкують весілля. Поліція ввела операцію "Перехват" Фото: Під Одесою зі стріляниною святкують весілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області в селі Фонтанка чоловік відкрив стрілянину з автомата, святкуючи весілля. Поліція ввела операцію "Перехват".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Інцидент стався біля торгового центру "Рів'єра". На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Відомості по події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Для затримання автомобіля правопорушників в дію введена поліцейська операція "Перехват". Обставини події та причетні до неї особи встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили виданню "Думська" в поліції, за попередньою інформацією, люди святкують весілля.

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