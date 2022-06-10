В Стаханові знищили сотні "вагнерівців", а Київ позбавив Мінськ статусу міста-побратима: новини за 9 червня

У тимчасово окупованому Стаханові згорів місцевий стадіон, де розміщувалися бойовики ПВК Вагнер, Київ позбавив Мінськ статусу міста-побратима, Єврокомісія порадить надати Україні статусу кандидата в ЄС, але з умовами. Докладніше про те, що сталося у четвер, 9 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханові) згорів місцевий стадіон, де розміщувалися бойовики ПВК Вагнер. За інформацією ЗМІ, це сталося завдяки ювелірній роботі воїнів ЗСУ.

В ніч на 9 червня три літаки вилетіли з білоруського аеродрому і вдарили ракетами по Житомирській області.

Увечері 9 червня російські війська обстріляли Золочів під Харковом з реактивних систем залпового вогню "Град". В результаті загинула жінка, є поранені.

Російські війська можуть спробувати атакувати Одеську область з Чорного моря через Дунай.

Російські окупанти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Комишуваха та Роти. Намагалися штурмувати в Сєвєродонецьку, однак без успіху.

"Суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці нашої країни, до страти. Їх планують розстріляти.

Єврокомісія порекомендує дати Україні статус кандидата в ЄС, але з умовами, - Bloomberg

Європейська комісія наступного тижня, швидше за все, порекомендує дати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак щодо Києва висунуть умови.

Данія та Нідерланди станом на сьогодні не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.

РФ хоче об'єднати окуповані території України у новий округ

Кремль планує об'єднати тимчасово окуповані території України в новий федеральний округ. Створюватимуть його вже після "референдумів" щодо приєднання до складу Росії. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

Як відзначають джерела, близькі до адміністрації президента Росії, створенням округу займатиметься заступник керівника департаменту АП із забезпеченням справ Держради Борис Рапопорт. Його ж у Кремлі називають "кризовим менеджером".

Київ позбавив Мінськ статусу міста-побратима

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні позбавила Мінськ статусу міста-побратима. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

За його словами, Мінськ вже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. "Так що нам нічого не заважало прийняти рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - додав Кличко.

Щоб сходити в туалет закордоном, Путін бере спеціального охоронця: ЗМІ назвали причину

Російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони. Він збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналіста французького журналу Paris Match Режиса Жанте й розслідувача російського "Проекта" Михайла Рубіна.

За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії. Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.

Starlink отримала ліцензію оператора в Україні

Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

Нагадаємо, вже 28 лютого до нашої країни прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету-станції Starlink, основною метою якого принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.

В Україні буде спекотна погода з грозами та поривами

Погода в Україні в п'ятницю, 10 червня, буде вельми спекотна, і майже скрізь стовпчики термометрів в денний час будуть показувати 30-градусні значення. Більшість областей будуть ніжитися на сонці, проте в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.