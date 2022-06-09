Росіяни просунулися в бік Комишувахи, але без успіху штурмують Сєвєродонецьк: зведення Генштабу

Російські окупанти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Комишуваха та Роти. Намагалися штурмувати в Сєвєродонецьку, однак без успіху.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському та Поліському напрямках:

ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях. Населенню заборонили відвідувати ліси для недопущення викриття позицій.

В Білорусі також активізували процес формування "народного ополчення" - проводять збори з містянами під час яких пояснюють нібито необхідність створення підрозділів.

На Сіверському напрямку:

Окупанти обстрілюють прикордонні райони й проводять повітряну розвідку з використання БПЛА.

На Харківському напрямку:

Російські військові відкривають вогонь з метою недопущення просування наших бійців.

На Слов’янському напрямку:

Ворог закріпився на досягнутих рубежах й зосереджує зусилля на поповненні запасів, а також перегрупуванні підрозділів.

"В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються", - додає пресслужба.

На Сєверодонецькому напрямку:

Окупанти намагалися вести штурмові дії в Сєвєродонецьку, однак не досягли успіху.

"На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм", - пише Генштаб.

На Бахмутському напрямку:

Ворожі війська завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Також проводили розвідку в районі Нагірного з метою виявлення слабких місць в обороні наших бійців, однак наші захисники дали ворогу відсіч.

Водночас окупанти вели розвідку у районах Краматорська та Покровська.

На Лиманському напрямку:

Противник не здійснював активних наступальних дій;

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Обстановка без змін.

На Південнобузькому напрямку:

Російські окупанти під прикриттям вогню артилерії продовжують обладнувати позиції й встановлювати мінно-вибухові загородження.

В акваторіях Чорного та Азовського морів:

Кораблі Росії продовжують ізолювати й блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.