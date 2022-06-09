Росіяни просунулися в бік Комишувахи, але без успіху штурмують Сєвєродонецьк: зведення Генштабу
Російські окупанти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Комишуваха та Роти. Намагалися штурмувати в Сєвєродонецьку, однак без успіху.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Ситуація на фронті станом на 18:00.
На Волинському та Поліському напрямках:
ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях. Населенню заборонили відвідувати ліси для недопущення викриття позицій.
В Білорусі також активізували процес формування "народного ополчення" - проводять збори з містянами під час яких пояснюють нібито необхідність створення підрозділів.
На Сіверському напрямку:
Окупанти обстрілюють прикордонні райони й проводять повітряну розвідку з використання БПЛА.
На Харківському напрямку:
Російські військові відкривають вогонь з метою недопущення просування наших бійців.
На Слов’янському напрямку:
Ворог закріпився на досягнутих рубежах й зосереджує зусилля на поповненні запасів, а також перегрупуванні підрозділів.
"В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються", - додає пресслужба.
На Сєверодонецькому напрямку:
Окупанти намагалися вести штурмові дії в Сєвєродонецьку, однак не досягли успіху.
"На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм", - пише Генштаб.
На Бахмутському напрямку:
Ворожі війська завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Також проводили розвідку в районі Нагірного з метою виявлення слабких місць в обороні наших бійців, однак наші захисники дали ворогу відсіч.
Водночас окупанти вели розвідку у районах Краматорська та Покровська.
На Лиманському напрямку:
Противник не здійснював активних наступальних дій;
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:
Обстановка без змін.
На Південнобузькому напрямку:
Російські окупанти під прикриттям вогню артилерії продовжують обладнувати позиції й встановлювати мінно-вибухові загородження.
В акваторіях Чорного та Азовського морів:
Кораблі Росії продовжують ізолювати й блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
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