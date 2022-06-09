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Київ позбавив Мінськ статусу міста-побратима

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Київ, Четвер 09 червня 2022 15:29
Київ позбавив Мінськ статусу міста-побратима Фото: мер Києва (Віталій Кличко)
Автор: Ілона Свиридова

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

За його словами, Мінськ вже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва.

"Так що нам нічого не заважало прийняти рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - додав Кличко.

Нагадаємо, в травні Київ перейменував арку Дружби народів в центрі міста. Тепер вона називається Аркою Свободи українського народу.

Також повідомлялося, що у Києві призупинили перейменування вулиць і станцій метро, назва яких пов'язана з Росією.

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