Єврокомісія порекомендує дати Україні статус кандидата в ЄС, але з умовами, - Bloomberg
Європейська комісія наступного тижня, швидше за все, порекомендує дати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак щодо Києва висунуть умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел Bloomberg, рекомендація Єврокомісії буде містити умови, пов'язані з верховенством закону та антикорупційним законодавством.
Видання підкреслює, що Україні все ще треба подолати заперечення деяких країн-учасниць, які виступають проти, а також те, що на сьогодні немає прискореної процедури для вступу до ЄС. Також повідомляється, що Німеччина схиляється до того, щоб надати умовний статус кандидата.
Якщо Україна все-таки отримає статус кандидата, то почнеться офіційна процедура вступ до Євросоюзу. Примітно, що Хорватія, яка на сьогодні останньою вступила до ЄС, пройшла шлях від кандидатства до членства за 10 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія оголосить свої висновки щодо статусу кандидата для України наступної п'ятниці, 17 червня.
Європейський парламент вже рекомендував надати Україні цей статус.
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