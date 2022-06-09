Starlink отримала ліцензію оператора в Україні

Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1", - написав він.

Зазначимо, що американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні.

Чим Starlink став важливим для України

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ до мільярдера та засновниа компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска звернувся глава української Мінцифри з проханням надати нашій країні можливість користуватися сумутниковим інтернетом.

І вже 28 лютого до нашої країни прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету-станції Starlink, основною метою якого принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.