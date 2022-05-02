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В Україні понад 150 тисяч людей підключаються до Starlink щоденно, - Мінцифри

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 17:12
В Україні понад 150 тисяч людей підключаються до Starlink щоденно, - Мінцифри Фото: В Україні понад 150 тисяч людей підключаються до Starlink щоденно (starlink com)
Автор: РБК-Україна

Глобальна супутникова система Starlink продовжує набирати популярність серед населення України. Щодня інтернетом від Ілона Маска користується понад 150 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Наразі термінали Starlink працюють для об'єктів соціальної інфраструктури – це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини. Після звільнення міст Київської та Чернігівської області оператори почали відновлювати зв'язок за допомогою Starlink", - розповів Федоров.

За словами Федорова, у вищеназваних областях є села, де обстріли перебили 10 км кабелю.

"Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету. Це унікальний досвід використання Starlink, такого ще не було у світі", - додав міністр.

Нагадаємо, що американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні. Він займається наданням послуг супутникового Інтернету.

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