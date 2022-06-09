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Російські війська з "Градів" обстріляли Золочів під Харковом, є загибла

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Харківська область , Четвер 09 червня 2022 21:37
Російські війська з "Градів" обстріляли Золочів під Харковом, є загибла Фото: росіяни вдарили з "Градів" по Золочеву (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Увечері 9 червня російські війська обстріляли Золочів під Харковом з реактивних систем залпового вогню "Град". В результаті загинула жінка, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне".

За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, противник завдав п'ять ударів з "Градів". Загинула одна жінка, ще п'ятеро осіб поранені. Крім того, зруйновані два будинки, ще 14 - пошкоджено.

Один зі снарядів впав з гуртожитком для переселенців з Донбасу, ще один удар припав на підстанцію, в результаті чого половина селища залишилася без світла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська б'ють з артилерії по Лисичанську, місцевим жителям небезпечно перебувати навіть в укриттях.

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Харків Війна Росії проти України
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