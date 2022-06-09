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Є загроза атаки на Одеську область: в ОВА назвали напрямок

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Одеса, Четвер 09 червня 2022 13:13
Є загроза атаки на Одеську область: в ОВА назвали напрямок Фото: речник Одеської ОВА Сергій Братчук (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська можуть спробувати атакувати Одеську область з Чорного моря через Дунай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі національного телемарафону речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За його словами, на початку березня через Дунай в Одеську область проникали російські диверсійно-розвідувальні групи.

"Для нас все закінчилося добре, тому що наші військові відреагували", - зазначив спікер.

Що стосується ворога, то вони понесли втрати, дехто встиг відступити.

"Більше таких спроб не було, але ризики залишаються", - зазначив спікер.

За словами Братчука, цей напрямок ретельно відстежують українські військові.

Як повідомлялося, російські війська вранці 4 червня завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали двоє людей.

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