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Авіаудар по Житомирській області нанесли літаки з Білорусі

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Україна, Четвер 09 червня 2022 16:01
Авіаудар по Житомирській області нанесли літаки з Білорусі Фото: Су-34 (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Цієї ночі три літаки вилетіли з білоруського аеродрому і вдарили ракетами по Житомирській області.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні з одного з аеродромів білорусі противник підняв літаки та наніс ракетного удару по території України в 01:15 в Житомирській області. Два літака СУ-34 і один Су-30", - сказав Громов.

Нагадаємо, близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському Житомирської області.

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